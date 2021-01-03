J.P. Morgan: за ближайшие полтора года акции компаний полупроводникового сектора вырастут в цене на 20 %

В прошлом году спрос на полупроводниковые компоненты, подстёгиваемый пандемией, вызвал не только их дефицит, но и рост котировок акций в полупроводниковом секторе. Эксперты J.P. Morgan считают, что потенциал дальнейшего роста ещё не выбран до конца, и в последующие полтора года котировки в среднем могут укрепиться на 15–20 %.

На аналитическую записку J.P. Morgan ссылается ресурс Seeking Alpha. По словам источника, выручка компаний полупроводникового сектора в 2021 году увеличится на 8–10 %, а доходы профильных компаний вырастут на 15–18 %. К числу фаворитов этого года авторы прогноза относят акции компании Broadcom, которая с точки зрения присутствия в различных сегментах рынка неплохо диверсифицирована. Компоненты для центров обработки данных и сетевого оборудования формируют примерно четверть её выручки.

Сохраняющийся высокий спрос на полупроводниковые компоненты позволяет экспертам J.P. Morgan рекомендовать инвесторам к покупке акции компаний, которые производят материалы и оборудование для литографического производства. Это KLA, Lam Research, Applied Materials и ASML. Динамика курса их акций будет восприимчива к новостям о торговой политике США в отношении Китая. Если санкции усилятся, то высокая степень зависимости трёх первых поставщиков от китайского рынка приведёт к снижению курса их акций.

К числу благоприятных факторов в этом году аналитики склонны относить улучшение макроэкономических показателей, расширение сетей связи 5G, рост спроса на смартфоны с поддержкой этих сетей, а также восстановление автомобильного рынка. По прогнозам IDC, рынок ПК по итогам 2021 года вырастет на 1,4 %, поскольку спрос всё ещё опережает предложение.