Китайский зонд «Тяньвэнь-1» доберётся до орбиты Марса уже в феврале

Стало известно о том, что китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1», который был запущен в космос в середине прошлого года, уже успел преодолеть около 400 млн километров и достигнет орбиты Марса в феврале этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского информационного агентства «Синьхуа».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 января зонд находится в полёте 163 дня, а преодолённое им расстояние достигло 400 млн км. В настоящее время «Тяньвэнь-1» находится примерно в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса. Поскольку траектория движения спутника не является прямой линией, а представляет собой дугу, расстояние от спутника до Земли меньше, чем преодолённое за время полёта расстояние.

Согласно имеющимся данным, положение зонда в пространстве остаётся стабильным и в следующем месяце он должен приблизиться к Марсу. После этого начнётся снижение скорости движения аппарата, он выйдет на орбиту Красной планеты и будет готовиться к посадке.

Напомним, исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» был запущен в космос с площадки космодрома Вэньчан, находящегося в провинции Хайнань, с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» 23 июля 2020 года. Зонд должен проработать на орбите Марса несколько месяцев, а в мае от него отделится модуль, который совершит посадку в низменности Утопия, представляющей собой крупнейший ударный кратер Солнечной системы. После проведения необходимых проверок марсоход покинет платформу и приступит к исследованию планеты.

Что касается научных целей, то «Тяньвэнь-1» будет исследовать морфологию и геологические характеристики марсианской поверхности, а также займётся поиском залежей льда и осадочных пород. Аппарат будет использоваться для изучения ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.