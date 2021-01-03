3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосКитайский зонд «Тяньвэнь-1» доберётся до...
Новости Hardware

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» доберётся до орбиты Марса уже в феврале

Стало известно о том, что китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1», который был запущен в космос в середине прошлого года, уже успел преодолеть около 400 млн километров и достигнет орбиты Марса в феврале этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского информационного агентства «Синьхуа».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 января зонд находится в полёте 163 дня, а преодолённое им расстояние достигло 400 млн км. В настоящее время «Тяньвэнь-1» находится примерно в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса. Поскольку траектория движения спутника не является прямой линией, а представляет собой дугу, расстояние от спутника до Земли меньше, чем преодолённое за время полёта расстояние.  

Согласно имеющимся данным, положение зонда в пространстве остаётся стабильным и в следующем месяце он должен приблизиться к Марсу. После этого начнётся снижение скорости движения аппарата, он выйдет на орбиту Красной планеты и будет готовиться к посадке.

Напомним, исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» был запущен в космос с площадки космодрома Вэньчан, находящегося в провинции Хайнань, с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» 23 июля 2020 года. Зонд должен проработать на орбите Марса несколько месяцев, а в мае от него отделится модуль, который совершит посадку в низменности Утопия, представляющей собой крупнейший ударный кратер Солнечной системы. После проведения необходимых проверок марсоход покинет платформу и приступит к исследованию планеты.

Что касается научных целей, то «Тяньвэнь-1» будет исследовать морфологию и геологические характеристики марсианской поверхности, а также займётся поиском залежей льда и осадочных пород. Аппарат будет использоваться для изучения ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутников
Рогозин планирует отправить космонавтов к Луне в 2028 году
Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой
Фото дня: слияние Юпитера и Сатурна в двойную планету
Главный конструктор КБ «Салют»: сделать «Ангару» многоразовой можно, но смысла в этом нет
Сегодня вечером Юпитер и Сатурн «сольются» в одну планету впервые за почти 800 лет
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: тяньвэнь-1, китай, марс
тяньвэнь-1, китай, марс
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Игра в лучшем состоянии, чем когда-либо была Skyrim»: режиссёр первой Mafia остался в восторге от Cyberpunk 2077 163
Apple закрывала глаза на использование поставщиком компонентов для MacBook детского труда 111
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 97
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны 93

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft выпустила обновление для удаления Flash Player из Windows 10
Биткоин установил новый рекорд, превысив рубеж $34 000
Беспилотные истребители в Японии планируют взять на вооружение в 2035 году
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» доберётся до орбиты Марса уже в феврале
Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2021 года 13 ч.
Доля Windows 10 (2004) превысила 40 % от общего числа компьютеров с «десяткой» 18 ч.
Крупная криптобиржа отказалась от поддержки анонимных криптовалют. Курс Monero рухнул на четверть 19 ч.
Дептранс Москвы заявил о начале тестирования виртуальной карты «Тройка» для проезда в общественном транспорте 19 ч.
Биткоин подорожал до $31 000 20 ч.
Microsoft Edge 88 предупредит об «утёкших» паролях 23 ч.
В почтовом сервисе Microsoft Outlook появилась функция для более быстрого составления писем 23 ч.
В Google TV будет доступен контент из трёх десятков стриминговых сервисов 24 ч.
Договорились: игры Tencent вернулись в магазин приложений Huawei 02-01 11:48
Windows XP всё ещё входит в пятёрку самых популярных версий Windows 02-01 02:57
LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021 4 ч.
J.P. Morgan: за ближайшие полтора года акции компаний полупроводникового сектора вырастут в цене на 20 % 4 ч.
Cybenetics предлагает новую систему сертификацию блоков питания — лучше, чем 80+ 13 ч.
Пентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутников 16 ч.
Власти Пуэрто-Рико поддерживают идею восстановления радиотелескопа «Аресибо» 17 ч.
Глава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в Швеции 17 ч.
Tesla чуть-чуть не дотянула до поставки 500 тысяч электрокаров в 2020 году 18 ч.
Власти Поднебесной пообещали принять меры в ответ на делистинг трёх китайских операторов связи на Нью-Йоркской бирже 19 ч.
Нью-йоркская биржа на днях проведёт делистинг трёх крупнейших сотовых операторов Китая 21 ч.
Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном 21 ч.