Лю Вэйбин (Lu Weibing), генеральный менеджер бренда Redmi, созданного компанией Xiaomi, опубликовал в социальной сети Weibo сообщение о подготовке мощного смартфона на платформе MediaTek.

Отмечается, что к выпуску готовится первый игровой аппарат под маркой Redmi. Он получит качественный дисплей Samsung E4 AMOLED традиционной плоской формы. Частота обновления этой панели, по всей видимости, будет достигать 120 Гц.

Лю Вэйбин отметил, что кремниевым «сердцем» игрофона послужит процессор Dimensity 1200. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.

Презентация новинки состоится уже в текущем месяце. К сожалению, руководитель Redmi не стал вдаваться в дополнительные подробности о готовящемся аппарате.

Отметим, что Xiaomi в 2020 году заняла третье место в списке крупнейших поставщиков смартфонов в Европе. По оценкам Counterpoint Technology Market Research, за год китайская компания увеличила отгрузки аппаратов на 90 %, заняв 14 % европейского рынка.