Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала самые крупные остатки сверхновой в Млечном Пути

По сообщениям сетевых источников, космическая обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила в созвездии Гидры самые крупные из известных в настоящее время остатки сверхновой, располагавшейся далеко за границами диска Млечного Пути. Об этом пишет информагентство ТАСС, а сами данные о проведённом с помощью обсерватории исследовании будут позднее опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Остатки сверхновых представляют собой гигантские скопления, состоящие их горячего газа и пыли. Такие скопления образуются, когда в крупной звезде заканчиваются запасы водорода, что приводит к её взрыву. В настоящее время науке известно около 300 остатков сверхновых, но учёные считают, что в Млечном Пути скрывается ещё около 900 таких объектов. Их поиск осложняется из-за того, что горячие облака газа, возникающие после взрыва звёзд, расширяются слишком быстро. Постепенно они становятся менее заметны для оптических и инфракрасных телескопов.

Однако даже в этом случае остатки сверхновых продолжают испускать радиоволны и высокоэнергетическое излучение, за счёт чего астрофизикам удаётся обнаружить их признаки. В данном случае обнаружить остатки сверхновой сумела группа астрофизиков Института внеземной физики Макса Планка под руководством Вернера Беккера. Сделать это удалось в процессе анализа данных, которые были собраны российско-немецкой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» в ходе первого полного обзора неба. Примечательно, что эта структура является крупнейшей, среди всех остатков сверхновых, которые уже были открыты к настоящему моменту.

При анализе снимков обсерватории исследователи обнаружили протяжённую структуру, которая испускала рентгеновское излучение. При дальнейшем изучении её свойств оказалось, что структура похожа на образование, возникающее после взрыва звезды. После этого учёные проанализировали архивные снимки, на которых была запечатлена эта часть Вселенной. В итоге им удалось подтвердить, что обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила остатки сверхновой, которая получила название «Хоинга». Учёные намерены продолжить исследование этой области в будущем, чтобы понять, как «прародитель» этого объекта оказался на таком большом расстоянии от диска Млечного Пути.