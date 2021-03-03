По данным ресурса My Laptop Guide, компания Dell готовит обновлённую версию ноутбука G5 15. Актуальная версияG5 15 (5500) оказалась одной из самых популярных среднебюджетных моделей ноутбуков на базе платформы AMD и в качестве эксклюзива предлагала дискретную видеокарту Radeon RX 5600M. К сожалению, новая модель G5 15 (5510) похвастаться интересными конфигурациями не сможет. Новинка не получит ни свежие процессоры AMD Cezanne (Ryzen 5000), ни Intel Tiger Lake-H.

Судя по всему, основные изменения в новой модели будут касаться дизайна. Внешне лэптоп станет больше похож на представителя семейства игровых ноутбуков Alienware. В то же время технические характеристики новинки указывают, что G5 15 (5510) будет бюджетным игровым ноутбуком. В его основе будет использоваться процессор Intel Core i5-10200H поколения Comet Lake-H и графический ускоритель GeForce GTX 1650. По данным источника, в такой конфигурации лэптоп будет оцениваться в $899.

В оснащение ноутбука войдёт 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, 16 Гбайт оперативной памяти, а также твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт. В автономном режиме питаться новинка будет от батареи на 56 Вт⋅ч.

Dell G5 15 (5510) получит два варианта цвета корпуса. Тёмно-серый называется dazzling night black, светло-серый — functional green.

Весьма вероятно, что сперва обновлённая версия лэптопа Dell G5 15 (5510) появится на рынке США, а после поступит в продажу и в других странах.