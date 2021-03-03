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Dell обновит доступный игровой ноутбук G5 15 — он получит Core i5-10200 и GeForce GTX 1650 при цене $899

По данным ресурса My Laptop Guide, компания Dell готовит обновлённую версию ноутбука G5 15. Актуальная версияG5 15 (5500) оказалась одной из самых популярных среднебюджетных моделей ноутбуков на базе платформы AMD и в качестве эксклюзива предлагала дискретную видеокарту Radeon RX 5600M. К сожалению, новая модель G5 15 (5510) похвастаться интересными конфигурациями не сможет. Новинка не получит ни свежие процессоры AMD Cezanne (Ryzen 5000), ни Intel Tiger Lake-H.

Судя по всему, основные изменения в новой модели будут касаться дизайна. Внешне лэптоп станет больше похож на представителя семейства игровых ноутбуков Alienware. В то же время технические характеристики новинки указывают, что G5 15 (5510) будет бюджетным игровым ноутбуком. В его основе будет использоваться процессор Intel Core i5-10200H поколения Comet Lake-H и графический ускоритель GeForce GTX 1650. По данным источника, в такой конфигурации лэптоп будет оцениваться в $899.

В оснащение ноутбука войдёт 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, 16 Гбайт оперативной памяти, а также твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт. В автономном режиме питаться новинка будет от батареи на 56 Вт⋅ч.

Dell G5 15 (5510) получит два варианта цвета корпуса. Тёмно-серый называется dazzling night black, светло-серый — functional green.

Весьма вероятно, что сперва обновлённая версия лэптопа Dell G5 15 (5510) появится на рынке США, а после поступит в продажу и в других странах.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
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