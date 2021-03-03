Microsoft упомянула появление «следующего поколения Windows»

Во время интервью на конференции Ignite 2021 директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) поделился информацией о будущем платформы Windows. Он отметил воодушевление от того, что ждёт операционную систему в будущем, но заметил, что Microsoft пока не готова раскрыть подробностей, связанных с этим вопросом.

«Windows — это важнейшая платформа, которая соединяет людей и помогает им работать максимально продуктивно. Это сердце современной работы», — сказал господин Панай, добавив, что в настоящее время более миллиарда человек ежедневно используют Windows для работы, учёбы и творчества. «Мы продолжаем смотреть, куда технологии могут привести нас, по сравнению с тем, что они уже делают для нас сегодня, где мы окажемся, и как технологии могут быть доступны для вас. Windows является ядром всего этого», — считает топ-менеджер Microsoft.

«У нас появляются новые функции, я ещё не говорил о следующем поколении Windows и о том, что будет дальше, но могу сказать, что я очень воодушевлён этим. Мы не будем говорить об этом сегодня», — приводит источник слова господина Паная, который также выразил уверенность в том, что «будущее Windows невероятно».

Любопытно, что Панос Панай упомянул «следующее поколение Windows». Это может означать, что программную платформу в скором времени ждут серьёзные изменения. Уже давно известно, что в настоящее время Microsoft работает над масштабным обновлением Sun Valley для Windows 10, запуск которого ожидается ближе к концу этого года. Помимо этого, Microsoft также планирует запустить в этом году модульную ОС Windows 10X, первые устройства под управлением которой, как ожидается, могут появиться на рынке уже весной.

Слова Паная могут означать, что Microsoft расскажет больше о будущем Windows во второй половине года, но когда это произойдёт, пока неизвестно. Ходят слухи, что планируется отдельное мероприятие, которое будет полностью посвящено Windows, но официальных подтверждений этому нет.