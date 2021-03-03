В WhatsApp появится функция «самоуничтожающихся изображений». Нововведение уже успели назвать бесполезным

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят к релизу функцию «самоуничтожающихся изображений», призванную повысить безопасность и конфиденциальность пользователей платформы. Однако на тематических форумах её уже успели прозвать «очередным бесполезным нововведением».

На новую функцию обратил внимание тематический ресурс WABetaInfo, опубликовавший несколько скриншотов с её использованием. Речь идёт об исчезающих фотографиях и изображениях, которые можно будет отправлять в версиях мессенджера для Android и iOS.

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Указывается, что такие фото нельзя экспортировать или скопировать из чата. Однако про невозможность сделать скриншоты экрана до исчезновения опубликованных изображений ничего не говорится, что ставит под сомнение полезность функции.

Ресурс XDA Developers назвал новую разработку WhatsApp «такой же бесполезной, как и исчезающие сообщения», появившиеся в мессенджере в ноябре прошлого года. Последняя позволяет пользователям мессенджера отправлять в чатах сообщения, которые будут автоматически удаляться через семь дней. Активировать функцию можно как для индивидуальных, так и для групповых чатов. Мессенджер никак не препятствует снятию скриншотов чата и даже не предупреждает о таких попытках отправителя. По мнению XDA Developers, это делает функцию полностью бесполезной.