Миллион Кающихся: готическая метроидвания Blasphemous перешагнула 1 млн игроков

Готическая метроидвания Blasphemous вышла 10 сентября 2019 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект оказался весьма популярным, о чём свидетельствует свежая статистика. Разработчики игры из студии The Game Kitchen при поддержке издательства Team17 объявили, что миллион пользователей опробовали Blasphemous. Для метроидвании, созданной небольшой командой, это значимое достижение. Правда, статистику продаж компания так и не раскрыла.

В официальном микроблоге проекта недавно появилось следующее сообщение от разработчиков: «Один миллион игроков! Спасибо всем, что принесли столько радости в наши печальные сердца». К публикации The Game Kitchen прикрепила ролик, в котором члены студии распечатывают одинаковые посылки. Внутри они обнаруживают красиво оформленную памятку о том, что их готическая метроидвания достигла рубежа в один миллион игроков.

One Million Players!



Thank you all for bringing so much joy to our sorrowful hearts. pic.twitter.com/nzaYw87P0n — Blasphemous (@BlasphemousGame) March 2, 2021

Напомним: в Blasphemous рассказывается история Кающегося, который сражается с монстрами на просторах вымышленной страны Кустодии. В своей игре The Game Kitchen реализовала вид сбоку, разветвлённые локации, множество врагов и элементы из серии Dark Souls. Blasphemous получила в Steam 9526 отзывов, 89 % из которых положительные.