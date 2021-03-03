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Lenovo выпустит планшет Yoga Tab 13 на процессоре Snapdragon 855

Информация, полученная сразу из нескольких источников, говорит о том, что компания Lenovo в скором времени анонсирует планшетный компьютер с аппаратной платформой Qualcomm и операционной системой Android 11.

Reuters

Reuters

Устройство фигурирует под кодовым обозначением K606F. Ожидается, что на коммерческом рынке оно дебютирует под названием Yoga Tab 13.

Сведения о новинке, в частности, появились в базе Google Play Console. Говорится об использовании 13-дюймового дисплея формата 2К с разрешением 2160 × 1350 пикселей. Параметры камер пока не уточняются.

В основе планшета — мобильный процессор Snapdragon 855, использовавшийся во флагманских смартфонах 2019 года. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640.

Говорится о наличии 8 Гбайт оперативной памяти. Очевидно, новинка будет предлагаться в версии с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE, а возможно, и 5G.

По подсчётам Canalys, в 2020 году в глобальном масштабе было отгружено 160,6 млн планшетных компьютеров. На фоне пандемии поставки таких гаджетов выросли на 28 % по сравнению с 2019-м. Lenovo заняла пятое место в рейтинге ведущих игроков мирового рынка с долей приблизительно 9 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: lenovo, yoga, планшет, планшетный компьютер
lenovo, yoga, планшет, планшетный компьютер
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