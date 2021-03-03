Продажи игровых мониторов взлетели вдвое в 2020 году благодаря карантину

В 2020 году карантин, самоизоляция и удалённые работа и учёба в два раза повысили спрос на игровые мониторы, сообщают аналитики компании TrendForce. Если в 2019 году было продано до 9 млн игровых мониторов, в категорию которых отнесены дисплеи с частотой обновления свыше 100 Гц, то в 2020 году потребители купили 18,4 млн мониторов для игр и комфортной работы с тотальным преобладанием продукции тайваньского производства.

Текущий 2021 год, как прогнозируют в TrendForce, не сможет повторить успех предыдущего года. Ожидается, что в 2021 году будет продано 25,9 млн игровых мониторов, что на 41 % больше в годовом сравнении и не так круто в динамике, как в случае сравнения 2019 и 2020 годов (тогда годовой рост продаж составил 105 %).

Наиболее стремительный рост продаж игровых мониторов среди пятёрки лидеров наблюдался у тайваньской компании MSI. За 2020 год она увеличила объёмы продаж на 114 %, что намного выше среднерыночного прироста. В первую очередь MSI сосредоточилась на поставках мониторов с изогнутыми экранами, но в 2020 году решила разнообразить поставки и расширила фирменные предложение плоскими IPS-дисплеями.

Поставки игровых мониторов ASUS за год увеличились на 108 %. Более того, 2020-й оказался годом, в течение которого ASUS поставила рекордное количество мониторов на рынок за всю свою историю. Если взять совокупные поставки всех категорий мониторов компании за 2020 год, то она окажется лидером по годовому приросту этой продукции среди десяти крупнейших рыночных игроков.

На третьем месте с годовым ростом на 102 % оказалась мониторы AOC/Philips производства гонконгской компании TPV Technolog. В ассортименте AOC/Philips можно было найти как изогнутые, так и плоские IPS-панели. За 2020 год мониторы этого производителя значительно расширили свою рыночную долю, а в текущем году компания обещает всех удивить высококачественными моделями мониторов на экранах Mini-LED.

Лидером рынка панелей для мониторов в 2020 году была компания Samsung Display Co (SDC) с долей 35 %. Но поскольку она сокращает производство панелей, её доля постепенно будет отобрана конкурентами. В частности, на долю рынка панелей SDC рассчитывает тайваньская компания AUO. В 2020 году она была на втором месте после Samsung Display по поставкам панелей для производства мониторов. Аналитики ожидают, что в 2021 году AUO выйдет на первое место в этой рыночной категории.