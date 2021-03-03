3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаПродажи игровых мониторов взлетели вдвое...
Новости Hardware

Продажи игровых мониторов взлетели вдвое в 2020 году благодаря карантину

В 2020 году карантин, самоизоляция и удалённые работа и учёба в два раза повысили спрос на игровые мониторы, сообщают аналитики компании TrendForce. Если в 2019 году было продано до 9 млн игровых мониторов, в категорию которых отнесены дисплеи с частотой обновления свыше 100 Гц, то в 2020 году потребители купили 18,4 млн мониторов для игр и комфортной работы с тотальным преобладанием продукции тайваньского производства.

Изогнутый 31-дюймовый игровой монитор MSI Optix AG321CR

Изогнутый 31-дюймовый игровой монитор MSI Optix AG321CR

Текущий 2021 год, как прогнозируют в TrendForce, не сможет повторить успех предыдущего года. Ожидается, что в 2021 году будет продано 25,9 млн игровых мониторов, что на 41 % больше в годовом сравнении и не так круто в динамике, как в случае сравнения 2019 и 2020 годов (тогда годовой рост продаж составил 105 %).

Наиболее стремительный рост продаж игровых мониторов среди пятёрки лидеров наблюдался у тайваньской компании MSI. За 2020 год она увеличила объёмы продаж на 114 %, что намного выше среднерыночного прироста. В первую очередь MSI сосредоточилась на поставках мониторов с изогнутыми экранами, но в 2020 году решила разнообразить поставки и расширила фирменные предложение плоскими IPS-дисплеями.

Поставки игровых мониторов ASUS за год увеличились на 108 %. Более того, 2020-й оказался годом, в течение которого ASUS поставила рекордное количество мониторов на рынок за всю свою историю. Если взять совокупные поставки всех категорий мониторов компании за 2020 год, то она окажется лидером по годовому приросту этой продукции среди десяти крупнейших рыночных игроков.

Динамика продаж игровых мониторов по годам в млн штук. Источник изображения: TrendForce

Динамика продаж игровых мониторов по годам в млн штук. Источник изображения: TrendForce

На третьем месте с годовым ростом на 102 % оказалась мониторы AOC/Philips производства гонконгской компании TPV Technolog. В ассортименте AOC/Philips можно было найти как изогнутые, так и плоские IPS-панели. За 2020 год мониторы этого производителя значительно расширили свою рыночную долю, а в текущем году компания обещает всех удивить высококачественными моделями мониторов на экранах Mini-LED.

Лидером рынка панелей для мониторов в 2020 году была компания Samsung Display Co (SDC) с долей 35 %. Но поскольку она сокращает производство панелей, её доля постепенно будет отобрана конкурентами. В частности, на долю рынка панелей SDC рассчитывает тайваньская компания AUO. В 2020 году она была на втором месте после Samsung Display по поставкам панелей для производства мониторов. Аналитики ожидают, что в 2021 году AUO выйдет на первое место в этой рыночной категории.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вогнутый игровой монитор MSI Optix MAG272CQP обладает поддержкой AMD FreeSync Premium и Night Vision
Обновлённый 49-дюймовый игровой монитор Samsung Odyssey G9 получит панель Mini-LED
Представлен 31,5-дюймовый 4K-монитор ASUS VP32UQ серии Eye Care с поддержкой HDR10
В серию мониторов AOC V4 вошли четыре модели с диагональю до 31,5 дюйма и ценой до 289 евро
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется
Ветераны NVIDIA, AMD, Intel и ARM создали в Китае компанию по разработке графических процессоров
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика,
Теги: trendforce, мониторы, аналитика, финансовые результаты
trendforce, мониторы, аналитика, финансовые результаты
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 10 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 13 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 16 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 20 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 27 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 51 мин.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 53 мин.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 2 ч.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 6 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 12 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 17 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 35 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 52 мин.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.
Китай намерен превратить утилизацию старых смартфонов в прибыльный бизнес 2 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max — квадрокамеры, 120-Гц экраны AMOLED и цена от $220 2 ч.