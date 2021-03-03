Apple запатентовала новый разъём, который может прийти на смену Lightning

Согласно периодически появляющимся слухам, Apple планирует отказаться от разъёма Lightning в фирменных смартфонах. Некоторые источники предполагают, что компания может перейти на распространённый USB-C, однако свежий патент намекает на то, что калифорнийский техногигант может оснастить фирменные устройства новым проприетарным разъёмом.

Патент, поданный Apple в Управление США по патентам и товарным знакам, описывает трёхконтактное магнитное зарядное устройство, подключающееся к соответствующей площадке на смартфоне или планшете. В отличие от MagSafe, представленного с iPhone 12, новый тип разъёма предназначен для размещения на торце устройства. Вполне вероятно, что в будущих устройствах MagSafe будет использоваться для подключения аксессуаров, а запатентованный разъём будет предназначен исключительно для зарядки.

Стоит отметить, что даже если Apple действительно начнёт оснащать фирменные устройства новым портом, это точно произойдёт не в этом году. Не так давно авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Mig-Chi Kuo) заявлял, что iPhone 2021 года по-прежнему будут оснащаться разъёмом Lightning.