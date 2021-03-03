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Производители памяти увидели огромные перспективы в автопроме — в ближайшие годы спрос будет активно расти

Как сообщает ресурс Digitimes, производители чипов памяти и связанные с ними поставщики контроллеров активизировали свои усилия в продвижении продукции на автомобильный рынок, желая использовать новые возможности для бизнеса. Micron, Nanya, Winbond, Phison и Silicon Motion выходят на автомобильный рынок, где ожидается экстраординарный рост спроса на чипы в течение следующих нескольких лет.

Volkswagen

(Volkswagen)

Доля автомобильной промышленности в общем потреблении памяти составляет сегодня менее 3 %, но спрос со стороны этого сектора будет устойчиво расти благодаря появлению умных и подключённых автомобилей, считают источники.

Недавно компания Micron представила свои новые чипы памяти LPDDR5 для автомобилей — они является частью нового портфеля продуктов памяти и хранения данных, предназначенных для обеспечения функциональной безопасности автомобилей на основе международного стандарта ISO 26262.

Требования к уровням надёжности в узлах автомобильной электроники (Micron)

Требования к уровням надёжности в узлах автомобильной электроники (Micron)

Ранее Micron заявляла, что ожидает появления полностью автономных легковых авто к 2025 году. По данным американского производителя, для таких автомобилей потребуется порядка 74 Гбайт оперативной памяти и 1-Тбайт твердотельный накопитель.

Как Winbond, так и Nanya предлагают специальные микросхемы DRAM для автомобильной промышленности. Winbond также предоставляет флеш-память для автомобилей. По данным источников, Winbond и Nanya уже получают более 10 % доходов от поставок чипов для автомобильного сектора.

Phison, специализирующаяся на поставках контроллеров для устройств на базе флеш-памяти, возлагает немалые надежды на автомобильные системы с точки зрения дальнейшего роста своего бизнеса. Компания уверена, что новые технологии автопилота и подключаемые автомобили будут способствовать увеличению общего потребления памяти в автомобильном секторе до 2025 года — в среднем рост рынка автомобильных накопителей составит 15,6 % в год.

The Kilowatts

(The Kilowatts)

Silicon Motion выражает оптимизм по поводу продаж в автомобильном секторе в этом году. Компания предоставляет решения для хранения данных автомобильного класса, включая контроллеры SSD, eMMC и UFS, а также однокристальные решения FerriSSD, Ferri-eMMC и Ferri-UFS для информационно-развлекательных систем и автопилота.

По оценкам Gartner, рынок автомобильной памяти возрастёт до $6,3 млрд в 2024 году против $2,4 млрд в 2020-м.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: micron, phison, silicon motion, winbond, nanya, dram, nand, автомобили
micron, phison, silicon motion, winbond, nanya, dram, nand, автомобили
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