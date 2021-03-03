Средняя цена GeForce RTX 3080 у спекулянтов перевалила за $2000

Дата-инженер Майкл Дрисколл (Michael Driscoll) поделился свежей статистикой цен на графические ускорители GeForce RTX 3080, продающиеся спекулянтами на площадке вторичной торговли eBay. Данная модель является одной из самых популярных в серии видеокарт Ampere, поэтому перекупщики продолжают задирать на неё ценники.

Если с середины сентября прошлого года GeForce RTX 3080 имевшая рекомендованные цены от 699 до 869 долларов (в зависимости от производителя) по факту продавалась на eBay от $1300 до $1500, то за последние недели её средняя стоимость перевалила за $2000.

Медианная цена на все видеокарты GeForce RTX 30-й серии начала расти с февраля этого года. В случае с моделью GeForce RTX 3080 максимальная стоимость предложения составила $2400. Цены начали снижаться лишь на прошлой неделе, когда NVIDIA выпустила свою самую доступную модель GeForce RTX 3060 в серии Ampere, установив на неё рекомендованную цену в $329.

«Цены прекратили рост ровно в тот момент, когда состоялся релиз GeForce RTX 3060. Это не может быть обычным совпадением. Начало наблюдаться снижение стоимости, но не сильное», — поделился Майкл Дрисколл с ресурсом PCGamer.

Безумный рост цен также распространился и на новейшие графические ускорители Radeon от компании AMD. Спекулянты продают их на eBay вдвое дороже обычной стоимости.

Цены ретейлеров, торгующих на eBay, также выросли, поскольку такие производители, как ASUS, EVGA и MSI повысили изначальную стоимость новых графических ускорителей. Причинами этого роста называются дефицит компонентов для сборки видеокарт, а также повышение с 10 до 25 % американских таможенных пошлин на некоторые виды товаров, импортируемых из Китая. Другим фактором, стимулирующим рост стоимости видеокарт, является очередной криптовалютный бум.