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Средняя цена GeForce RTX 3080 у спекулянтов перевалила за $2000

Дата-инженер Майкл Дрисколл (Michael Driscoll) поделился свежей статистикой цен на графические ускорители GeForce RTX 3080, продающиеся спекулянтами на площадке вторичной торговли eBay. Данная модель является одной из самых популярных в серии видеокарт Ampere, поэтому перекупщики продолжают задирать на неё ценники.

Если с середины сентября прошлого года GeForce RTX 3080 имевшая рекомендованные цены от 699 до 869 долларов (в зависимости от производителя) по факту продавалась на eBay от $1300 до $1500, то за последние недели её средняя стоимость перевалила за $2000.

Динамика цен на GeForce RTX 3080 на торговой площадке eBay

Динамика цен на GeForce RTX 3080 на торговой площадке eBay

Медианная цена на все видеокарты GeForce RTX 30-й серии начала расти с февраля этого года. В случае с моделью GeForce RTX 3080 максимальная стоимость предложения составила $2400. Цены начали снижаться лишь на прошлой неделе, когда NVIDIA выпустила свою самую доступную модель GeForce RTX 3060 в серии Ampere, установив на неё рекомендованную цену в $329.

Изменение медианных цен на видеокарты GeForce RTX 30-й серии

Средняя наценка (в процентах) на карты GeForce RTX 30-й серии относительно их рекомендованной стоимости

«Цены прекратили рост ровно в тот момент, когда состоялся релиз GeForce RTX 3060. Это не может быть обычным совпадением. Начало наблюдаться снижение стоимости, но не сильное», — поделился Майкл Дрисколл с ресурсом PCGamer.

Безумный рост цен также распространился и на новейшие графические ускорители Radeon от компании AMD. Спекулянты продают их на eBay вдвое дороже обычной стоимости.

Цены ретейлеров, торгующих на eBay, также выросли, поскольку такие производители, как ASUS, EVGA и MSI повысили изначальную стоимость новых графических ускорителей. Причинами этого роста называются дефицит компонентов для сборки видеокарт, а также повышение с 10 до 25 % американских таможенных пошлин на некоторые виды товаров, импортируемых из Китая. Другим фактором, стимулирующим рост стоимости видеокарт, является очередной криптовалютный бум.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3080, видеокарта, ebay, спекулянты, дефицит
geforce rtx 3080, видеокарта, ebay, спекулянты, дефицит
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