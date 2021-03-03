Компания Zynga приобрела студию Echtra Games, известную по Torchlight III

Портал Gamesindustry.biz сообщил, что компания Zynga, которая долгое время специализировалась на мобильных играх, купила Echtra Games. Последняя была основана в 2016 году и за прошедшее время успела выпустить только один проект — Torchlight III (находится в раннем доступе).

Касательно приобретения высказался генеральный директор Zynga Фрэнк Гибо (Frank Gibeau): «Макс [Шефер (Max Schaefer), основатель Echtra Games] и его команда Echtra Games отвечают за одни из самых легендарных тенденций [в игровой индустрии] из всех, которые когда-либо были придуманы. А ещё они отлично разбираются в жанре экшен-RPG и кроссплатформенной разработке. Это приобретение будет способствовать развитию наших знаковых брендов с мобильных устройств на ПК и консолях, а также поможет Zynga в дальнейшем освоении профильного рынка».

По словам Гибо, Echtra Games будет сотрудничать с NaturalMotion при создании «новой неанонсированной кроссплатформенной RPG».

Напомним, ранее Zynga прибрела Gram Games, Small Giant Games, Peak Games и Rollic Games. Все эти компании специализируются на создании мобильных игр.