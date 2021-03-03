DOOM 3 получит VR-версию, но пока только на PS4

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик id Software на сайте официального блога PlayStation анонсировали версию своего шутера DOOM 3 для гарнитур виртуальной реальности.

DOOM 3: VR Edition (именно так называется издание) поступит в продажу 29 марта текущего года для PS4, но будет работать и на PS5. Совместимость соответствующая — PlayStation VR.

Несмотря на близость премьеры, предзаказ DOOM 3: VR Edition пока оформить нельзя. Цена проекта также не называется. Для сравнения: DOOM VFR (VR-адаптация DOOM образца 2016 года) в PS Store стоит 859 рублей.

Специально для DOOM 3: VR Edition разработчики адаптировали под VR-среду как основную DOOM 3, так и два сюжетных дополнения к ней — Resurrection of Evil и The Lost Mission.

В DOOM 3: VR Edition обещают возможность выглядывать из-за угла, держать оружие с фонариком при стрельбе, быстро поворачиваться на 180 градусов и следить за показателями здоровья, брони и патронов благодаря экрану на запястье.

Скриншоты DOOM 3: VR Edition

Помимо поддержки контроллера прицеливания, DOOM 3: VR Edition предложит улучшенные текстуры, шейдеры и визуальные эффекты, а также переработанные звуки оружия.

DOOM 3 в августе 2004 года дебютировала на PC, а впоследствии добралась до Xbox. Ремастер игры (DOOM 3: BFG Edition) вышел в октябре 2012-го на PC, PS3 и Xbox 360, а в июле 2019-го — на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.