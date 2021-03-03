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Армия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релиза

Студия Iron Gate и издательство Coffee Stain Publishing поделились очередной радостной новостью, связанной с симулятором выживания Valheim. По словам разработчиков, продажи игры превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релиза в раннем доступе Steam. Кроме того, создатели опубликовали другую интересную статистику.

Официальное заявление Iron Gate на площадке Valve гласит: «Вы снова сделали это! Пока вы читаете это [сообщение], валькирии уже переправили в Valheim более пяти миллионов душ, чтобы они искали древние сокровища, бороздили моря и оберегали безопасность десятого скандинавского мира».

Суммарно пользователи провели в Valheim более 15 тыс. лет и посмотрели 35 млн часов прямых трансляций по популярному симулятору выживания на Twitch.

На текущий момент проект Iron Gate находится на 39-й позиции в списке самых высоко оценённых пользователями игр Steam за всё время существования сервиса. Разработчики пообещали продолжать поддерживать Valheim и вскоре опубликовать дорожную карту на 2021 год. На данный момент известно лишь о части запланированных улучшений.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
valheim, iron gate studio, coffee stain publishing, симулятор выживания
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