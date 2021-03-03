За последний год китайская SMIC закупила у ASML оборудования для производства чипов на $1,2 млрд

Крупнейший китайский контрактный производитель полупроводников SMIC сообщил о завершении годичного контракта на закупку промышленного оборудования стоимостью $1,2 млрд у нидерландской компании ASML. Санкции США ограничили китайцев в сфере самого передового производственного оборудования, но не закрыли путь к зрелым (грубым) техпроцессам.

Компания SMIC попала в санкционный список США в конце прошлого года. Данное обстоятельство чревато тем, что для продажи фигуранту «чёрного» списка промышленного оборудования, программного обеспечения или комплектующих требуется получить разрешение от регулирующих органов США. Уже в январе этого года SMIC сообщила, что получила лицензию на закупку оборудования для использования в зрелых техпроцессах — с нормами от 28 нм и выше.

Вчера SMIC уведомила Гонконгскую фондовую биржу, что она заключала контракт с нидерландским производителем литографических сканеров компанией ASML на поставку оборудования стоимостью $1,2 млрд. Контракт был заключён сроком на один год на период с 16 марта 2020 года по 2 марта 2021 года. Судя по всему, контракт был выполнен в полном объёме. Очевидно, что SMIC получила от США лицензию на закупку интересного ей оборудования.

Также SMIC заявила, что сделает всё возможное, чтобы продолжить работу с партнёрами для обеспечения гарантии непрерывности производства и осуществления планов по расширению производства полупроводников. В частности, SMIC приступила к строительству двух новых заводов: одного в Пекине, второго — в Шанхае, для которых через год придётся закупать новое оборудование у ASML.