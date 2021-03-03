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Майнеры заставляют производителей выпускать игровые ноутбуки с мощными GPU и слабыми CPU

Производителям игровых ноутбуков в ближайшее время не грозит падение спроса, поскольку к их продукции стали проявлять всё больший интерес майнеры криптовалют. По сообщениям сетевых источников, дефицит производительных видеокарт вынудил майнеров в Китае, Тайване и Южной Корее скупать ноутбуки, оснащённые графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Источник отмечает, что отсутствие в продаже видеокарт RTX 30-й серии является лишь одним из факторов наметившейся динамики. Сокращение разрыва в стоимости производительных графических адаптеров для ПК и игровых ноутбуков также способствовало росту интереса к последним среди майнеров.

Отмечается, что в некоторых случаях майнеры заказывают у производителей ноутбуки, которые сочетают видеокарты GeForce RTX 30-й серии с бюджетными компонентами, чтобы ценовой разрыв был ещё менее заметным. В этом есть смысл, поскольку в случае, когда покупатель не планирует играть в игры на ноутбуке, можно обойтись более дешёвыми компонентами, за исключением видеокарты. Факт того, что для добычи криптовалюты используются ноутбуки, был известен и ранее. Однако попытки купить видеокарту в ноутбуке, который, можно сказать, играет роль корпуса, является чем-то новым.

Источник отмечает, что из-за сложившейся тенденции спрос на ноутбуки в этом году будет выше изначальных ожиданий. Прогнозировалось, что поставки ноутбуков в течение 2021 году будут сокращаться квартал за кварталом, поскольку пандемию коронавируса постепенно удастся взять под контроль. Однако в случае роста спроса со стороны майнеров криптовалют спрос на ноутбуки продолжит оставаться на высоком уровне.

Для производителей игровых ноутбуков главная задача заключается в том, чтобы понять, каким образом лучше обеспечить связанный с добычей криптовалюты сегмент рынка своей продукцией. Сейчас трудно вспомнить, но всего два года назад NVIDIA и AMD сталкивались с перенасыщением рынка графическими адаптерами из-за спада на криптовалютном рынке. Поэтому производители могут либо дальше продолжить поставки игровых систем или же приступить к выпуску специализированной продукции, ориентированной на майнинг. Собственно, NVIDIA уже сделала первые шаги в данном направлении.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: майнинг, игровые ноутбуки, криптовалюты
майнинг, игровые ноутбуки, криптовалюты
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