Разработчики браузера Brave скоро запустят свою поисковую систему с высоким уровнем конфиденциальности

Компания Brave, известная своим фирменным браузером, ориентированным на конфиденциальность, готовится запустить поисковую систему под собственным брендом. Сегодня было объявлено о приобретении Brave поисковой системы с открытым исходным кодом, разработанной командой Cliqz.

Эта технология будет лежать в основе будущей поисковой системы Brave Search, которая уже вскоре станет доступна миллионам поклонников фирменного браузера компании. Представитель Brave сообщает, что её продукт будет выгодно отличаться от всех поисковиков, присутствующих на рынке. Поисковая система Tailcat, которая легла в основу Brave Search, построена на основе полностью независимого индекса, благодаря чему способна предоставить пользователям максимальное качество без ущерба для конфиденциальности. Tailcat не собирает IP-адреса и не использует личную информацию для улучшения результатов поиска.

Напомним, что Cliqz, европейский форк браузера Mozilla Firefox, ориентированный на конфиденциальность, был закрыт в мае прошлого года из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса. Теперь команда разработчиков браузера, позже сосредоточившаяся на работе над Tailcat, перешла в Brave в рамках слияния.

Глава бывшей команды Cliqz утверждает, что новая поисковая система Brave сможет предоставить пользователям действительно качественную альтернативу поисковикам, принадлежащим крупным корпорациям, таким как Google. Кроме того, Brave Search исключает алгоритмические ошибки и не цензурирует результаты поиска.

Команда Brave ожидает, что её новая поисковая система будет пользоваться спросом среди людей, ценящих конфиденциальность. Тем не менее, пользователи браузера Brave по-прежнему смогут использовать в качестве поисковика по умолчанию Google, Bing и другие распространённые сервисы. Тем не менее, в будущих версиях Brave фирменная поисковая система будет установлена по умолчанию.

Предполагается, что поисковая система Brave Search будет запущена уже в конце весны или начале лета.