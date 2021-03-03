Новинки в Xbox Game Pass и EA Play: NBA 2K21, Star Wars: Squadrons, Football Manager 2021 и другие игры

Корпорация Microsoft представила список игр, которые войдут в каталог Xbox Game Pass и EA Play в скором времени. Эта подборка посвящена в основном спортивным играм, в том числе NBA 2K21 и Football Manager 2021.
- Madden NFL 21 (Xbox) — уже доступна в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate. Cимулятор американского футбола. По словам разработчиков, поклонников игры ждут инновационные улучшения геймплея и возможностей по сравнению с предыдущей частью.
- Football Manager 2021 (ПК) — 4 марта. Как уже понятно из названия, это футбольный менеджер. Вместо беготни по полю вам предстоит погрузиться в графики и цифры, подписывать контракты, разрабатывать тактики и развивать потенциал юных вундеркиндов.
- Football Manager 2021 Xbox Edition (Xbox и ПК) — 4 марта. Это несколько изменённая версия игры, которая базируется на мобильном варианте серии. В ней есть функция «Мгновенный результат», которая позволяет сразу перейти к финальному свистку и ускорить матчи.
- NBA 2K21 (Xbox) — 4 марта. Симулятор баскетбола, в котором представлены чемпионаты средней школы и колледжей, а также высшая лига. В игре присутствует карьерный режим, возможность создать команду мечты в MyTeam и различные соревновательные режимы, в том числе сетевые.
- Star Wars: Squadrons (Xbox) — до конца марта в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate. Космический шутер от первого лица, где игрокам предстоит стать пилотами одного из боевых космолётов вселенной «Звёздные войны». В проекте присутствует сюжетная кампания, а также сетевые многопользовательские режимы.
- NHL 21 (Xbox) — в апреле в EA Play и Xbox Game Pass. Хоккейный симулятор с расширенным режимом «Профи», где игроки могут проложить свой путь к суперзвёздам. В последней части были добавлены новые движения, уклонения, приёмы и манёвры.
Также Microsoft рассказала, какие игры покинут каталог 15 марта:
- Alvastia Chronicles (Xbox и ПК);
- Astrologaster (ПК)
- Bloodstained: Ritual of the Night (Xbox и ПК);
- Kona (Xbox);
- The Witcher 3: Wild Hunt (Xbox).
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