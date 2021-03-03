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Huawei сохранила лидерство по объёму патентов в сфере 5G, но Qualcomm догоняет

В прошлом месяце компания IPLytics, занимающаяся анализом патентных данных, опубликовала отчёт о том, какие компании лидируют в гонке патентов по технологиям 5G. IPLytics отмечает, что в 2020 году патенты на технологии сотовых сетей пятого поколения получило гораздо больше компаний, чем годом ранее. Отчёт охватывает организации, которые отчитываются перед Европейским институтом телекоммуникационных стандартов.

gizchina.com

gizchina.com

Как и в прошлом году, лидерство по количеству патентов на технологии 5G принадлежит китайскому техногиганту Huawei. Компания подала в общей сложности 15,39 % от общего количества заявок на технологии сотовых сетей пятого поколения. На втором месте расположилась Qualcomm c долей 11,24 %. Замыкает тройку лидеров ZTE, которая подала 9,81 % от общего количества заявок на патенты, связанные с 5G.

gizchina.com

gizchina.com

Важно понимать, что речь идёт о заявках на патенты. Получение патента может занимать до нескольких лет. И касается одобренных заявок, ситуация немного отличается. Huawei всё также является лидером. Ей принадлежит 15,4 % от общего количества выданных патентов на технологии 5G. Второе место занимает южнокорейская Samsung с долей 13,3 %. Замыкает тройку лидеров Qualcomm с долей 13,2 %.

К сожалению, в данный момент Huawei переживает определённые трудности, вызванные санкциями со стороны США. Хоть компания и лидирует в сфере разработки технологий 5G, она практически лишена возможности выпускать новые смартфоны, поддерживающие этот стандарт связи. Китайская компания отрезана от сотрудничества с ключевыми чипмейкерами, а все производимые ею в данный момент 5G-смартфоны полагаются на сформированный ранее запас комплектующих, который рано или поздно иссякнет.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: патент, huawei, 5g, qualcomm, samsung
патент, huawei, 5g, qualcomm, samsung
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