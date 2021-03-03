AMD добавила поддержку Smart Access Memory процессорам Ryzen 3000-й серии

Вместе с анонсом видеокарт Radeon RX 6900, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в конце прошлого года компания AMD представила технологию Smart Access Memory. Она позволяет центральному процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти видеокарты, а не обращаться только к её части объёмом до 256 Мбайт. Благодаря этому в некоторых играх можно добиться прироста производительности вплоть до 16 %.

На момент анонса технология требовала от пользователя наличия новейшего процессора серии Ryzen 5000, видеокарты серии Radeon RX 6000, а также материнской платы AMD 500-й серии. Сегодня компания представила видеокарту Radeon RX 6700 XT, а вместе с тем сообщила, что расширяет поддержку Smart Access Memory на процессоры серии Ryzen 3000.

От пользователя по-прежнему потребуется наличие материнской платы на чипсете AMD B550 или X570, так что владельцам плат на более старых наборах системных логик AMD B450 и X470 не повезло. Кроме того, поддержка Smart Access Memory не распространяется на гибридные процессоры Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.

В отличие от новейшей серии процессоров AMD на архитектуре Zen 3, модели Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 можно легко найти в продаже и нередко со значительной скидкой. Одноядерная производительность этих процессоров не столь велика, как у новых чипов, однако технология Smart Access Memory позволит сократить разрыв между ними.

Для использования Smart Access Memory помимо процессора серии Ryzen 3000 и материнской платы на чипсете AMD 500-й серии от пользователя также потребуется наличие видеокарты серии Radeon RX 6000. К сожалению, последний компонент в текущих реалиях очень сложно найти в продаже по адекватной цене.