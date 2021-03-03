3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыAMD добавила поддержку Smart Access Memo...
Новости Hardware

AMD добавила поддержку Smart Access Memory процессорам Ryzen 3000-й серии

Вместе с анонсом видеокарт Radeon RX 6900, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в конце прошлого года компания AMD представила технологию Smart Access Memory. Она позволяет центральному процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти видеокарты, а не обращаться только к её части объёмом до 256 Мбайт. Благодаря этому в некоторых играх можно добиться прироста производительности вплоть до 16 %.

На момент анонса технология требовала от пользователя наличия новейшего процессора серии Ryzen 5000, видеокарты серии Radeon RX 6000, а также материнской платы AMD 500-й серии. Сегодня компания представила видеокарту Radeon RX 6700 XT, а вместе с тем сообщила, что расширяет поддержку Smart Access Memory на процессоры серии Ryzen 3000.

От пользователя по-прежнему потребуется наличие материнской платы на чипсете AMD B550 или X570, так что владельцам плат на более старых наборах системных логик AMD B450 и X470 не повезло. Кроме того, поддержка Smart Access Memory не распространяется на гибридные процессоры Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.

В отличие от новейшей серии процессоров AMD на архитектуре Zen 3, модели Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2 можно легко найти в продаже и нередко со значительной скидкой. Одноядерная производительность этих процессоров не столь велика, как у новых чипов, однако технология Smart Access Memory позволит сократить разрыв между ними.  

Для использования Smart Access Memory помимо процессора серии Ryzen 3000 и материнской платы на чипсете AMD 500-й серии от пользователя также потребуется наличие видеокарты серии Radeon RX 6000. К сожалению, последний компонент в текущих реалиях очень сложно найти в продаже по адекватной цене.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
ASUS и MSI показали работу AMD Smart Access Memory на старых процессорах AMD c Zen и Zen 2
AMD пообещала прирост производительности до 15 % благодаря Smart Access Memory
Энтузиаст воссоздал легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000. Повторить получилось даже проблемы в работе
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: smart access memory, amd, ryzen 3000, процессоры
smart access memory, amd, ryzen 3000, процессоры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 189
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
Компьютер месяца — март 2021 года 98
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 92

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 10 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 13 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 16 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 20 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 27 мин.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 51 мин.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 53 мин.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 2 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 2 ч.
ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation 2 ч.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 6 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 12 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 17 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 35 мин.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 52 мин.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 2 ч.
Китай намерен превратить утилизацию старых смартфонов в прибыльный бизнес 2 ч.
Xiaomi представила Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max — квадрокамеры, 120-Гц экраны AMOLED и цена от $220 2 ч.