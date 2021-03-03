Google перестанет отслеживать активность пользователей для показа персонализированной рекламы

Компания Google объявила о намерении в следующем году отказаться от использования технологии отслеживания, позволяющей идентифицировать пользователей во время просмотра веб-страниц для демонстрации персонализированной рекламы. Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге компании.

Такое решение интернет-гиганта, занимающегося цифровой рекламой, должно помочь отрасли отказаться от индивидуального отслеживания, которое всё чаще критикуется не только пользователями, заботящимися о собственной конфиденциальности, но и регулирующими органами разных стран. Скорее всего, такое решение Google также вызовет негативную реакцию со стороны рекламодателей, многие из которых полагаются на индивидуальное отслеживание для показа персонализированной рекламы.

«Людям не нужно соглашаться с тем, что их действия в интернете отслеживаются, чтобы получить выгоду от релевантной рекламы. Рекламодателям не нужно отслеживать действия отдельных потребителей в интернете, чтобы использовать преимущества цифровой рекламы. Достижения в области агрегации, анонимизации, обработки данных на устройствах и другие технологии, способствующие сохранению конфиденциальности, позволяют определить чёткий путь к замене индивидуальных идентификаторов», — говорится в сообщении Google.

Стоит отметить, что ещё в прошлом году Google заявила о намерении отказаться от использования сторонних файлов cookie в своём фирменном браузере Chrome. Вместо этого компания задействует технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет добиться не менее эффективных результатов, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей. Технология FLoC задействует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом не осуществляется идентификация отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы. Такой подход помогает получить данные о более широкой аудитории, не нарушая конфиденциальность отдельных пользователей.