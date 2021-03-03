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Многопользовательская ролевая игра Zenith: The Last City выйдет на PlayStation VR

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия Ramen VR представили версию многопользовательской ролевой игры Zenith: The Last City для гарнитуры PlayStation VR. При создании проекта разработчики вдохновлялись японскими RPG.

Zenith: The Last City — это приключенческая MMO, в которой присутствует множество локаций, включая футуристический город Зенит. Действие игры разворачивается через несколько поколений после катастрофы, которую прозвали Расколом. Геймерам предстоит сразиться с богами и людьми, чтобы история не повторилась снова.

Игровой процесс Zenith: The Last City предполагает возможность вскарабкаться на что угодно (например, вершины высоких зданий и скал, где можно найти спрятанные сокровища), планирование по воздуху, сражения с использованием атак ближнего боя и магических способностей, блока и уклонения. За убийство опасных врагов игроки смогут получить редкое и мощное оружие, а также прокачать навыки. Вдобавок к этому в Zenith: The Last City роль персонажа никак не привязана к классу, а значит можно быть магом-танком или боевым лекарем.

Кроме того, Zenith: The Last City предложит множество социальных возможностей, включая совместные сражения с мировыми боссами, публичные мероприятия, подземелья, гильдии и систему друзей.

Когда выйдет Zenith: The Last City для PlayStation VR, неизвестно, но Ramen VR планирует выпустить игру с поддержкой Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality в этом году.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, 3D-технологии, PlayStation,
Теги: zenith: the last city, ramen vr, vr, mmorpg
zenith: the last city, ramen vr, vr, mmorpg
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