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Samsung готовит смартфон среднего уровня на старом флагмане Qualcomm 855+

Сегодня в Сети появилась новая информация о смартфоне Samsung Galaxy A82, первые упоминания о котором появились в январе. По всей видимости, у Samsung остался немалый запас чипсетов Qualcomm Snapdragon 855+, поскольку смартфон, который обнаружен в базе данных AnTuTu с индексом SM-A826S, основан именно на этом процессоре.

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A80

Считается, что Samsung работает над несколькими вариантами Galaxy A82, и пока неизвестно, будут ли все они базироваться на Snapdragon 855+. Что касается протестированного образца, он помимо Snapdragon 855+ может похвастаться поддержкой 5G, несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением Android 11.

Новый смартфон, очевидно, станет преемником Galaxy A80, представленного в 2019 году. Это устройство, основанное на Snapdragon 730, выделялось полноэкранным дизайном лицевой панели и необычном вращающимся блоком камер, который мог выполнять функцию как основного, так и фронтального модуля. Предполагается, что аналогичная функциональность будет реализована и в Galaxy A82, на что намекает один из недавних патентов Samsung.

phonearena.com

phonearena.com

Дата запуска и подробные технические характеристики Galaxy A82 пока остаются загадкой. Тем не менее, судя по тому, что устройство уже отметилось в бенчмарке AnTuTu, его запуск должен состояться в ближайшие месяцы.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, утечка, antutu, samsung, galaxy
смартфон, утечка, antutu, samsung, galaxy
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