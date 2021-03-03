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Google прекратила продавать дешёвую картонную VR-гарнитуру Cardboard

Google была одной из первых компаний, которые пророчили большое будущее мобильным технологиям виртуальной реальности, однако этим мечтам постепенно приходит конец. Ещё в 2019 году компания остановила разработку Cardboard SDK и открыла его исходный код. Теперь она полностью прекратила продажу VR-очков Cardboard.

androidpolice.com

androidpolice.com

Google представила предельно простую и очень доступную VR-гарнитуру Cardboard, предусматривающую использование смартфона в качестве устройства для обработки и вывода изображения, ещё в 2014 году. До сих пор её можно было приобрести в интернет-магазине Google Store. Однако теперь на странице товара говорится следующее:

Мы больше не продаём Google Cardboard в Google Store. Мы продолжим помогать сообществу создавать новые впечатления с помощью нашего проекта с открытым исходным кодом Cardboard.

androidpolice.com

androidpolice.com

Тем не менее, желающие по-прежнему могут приобрести сторонние решения, основанные на спецификациях Google Cardboard. К сожалению, сама Google в последнее время не проявляет особого интереса к VR. Более продвинутая платформа Daydream View, представленная Google в 2016 году, давно заброшена компанией. Вместо этого поисковый гигант сфокусировался на сфере дополненной реальности. AR-приложения не требуют громоздкого дополнительного оборудования, и Google уже предлагает несколько продуктов в этой категории, к примеру, режим Live View в фирменных картах.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, 3D-технологии, носимая электроника,
Теги: виртуальная реальность, vr-гарнитура, google, cardboard, рынок
виртуальная реальность, vr-гарнитура, google, cardboard, рынок
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