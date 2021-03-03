Apple Pencil следующего поколения запечатлели на фото — ему приписывают новые продвинутые функции

Сегодня в Сети появилось изображение, предположительно демонстрирующее цифровое перо Apple Pencil третьего поколения. Устройство своими габаритами и дизайном напоминает актуальную модель, однако имеет несколько заметных отличий.

Предполагается, что новый Apple Pencil получит схожие с актуальной моделью второго поколения габариты, и также будет заряжаться, прикрепляясь к боковой грани iPad. Тем не менее, судя по фото, новый стилус получит глянцевую поверхность корпуса, как у Apple Pencil первого поколения.

Второе заметное отличие заключается в конструкции сменного наконечника. По сравнению с двумя предыдущими моделями Apple Pencil, наконечник нового стилуса увеличится в габаритах и получит гораздо более длинную часть, вставляющуюся внутрь корпуса. Непонятно, какая практическая цель у такого нововведения, однако есть предположения, что такая конструкция обусловлена изменением внутренней компоновки стилуса.

Издание MacRumors предполагают, что изменение конструкции может быть обусловлено добавлением новых функций. К примеру, в июле прошлого года Apple подала заявку на патент нового наконечника для стилуса, который позволит устройству захватывать цвета из реального мира благодаря специальному датчику. Своего рода инструмент «пипетка», который можно использовать на реальных предметах.

В любом случае, обновление Apple Pencil слабо скажется на дизайне или эргономике устройства, а будет ориентировано, в первую очередь, на его функциональности. Стоит отметить, что презентация новых моделей iPad Pro ожидается уже в этом месяце.