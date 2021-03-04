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Microsoft представила Group Transcribe — приложение для стенографирования и перевода собраний

Подразделение Microsoft Garage, занимающееся разработкой экспериментальных проектов, представило мобильное приложение Group Transcribe, предназначенное для расшифровки произносимых во время собраний реплик, а также перевода в режиме реального времени на разные языки. На данном этапе использовать продукт смогут только владельцы устройств, работающих под управлением iOS.

Для начала взаимодействия с приложением организатор встречи должен создать собрание, после к участию в нём можно приглашать других людей. Сделать это можно по Bluetooth, с помощью QR-кода или ссылки. После начала собрания на устройствах всех участников в режиме реального времени отображается стенограмма. Если каждый участник собрания хочет говорить на родном языке, то Group Transcribe может переводить речь в онлайн-режиме. Согласно имеющимся данным, поддерживается перевод на десятки языков.

Microsoft заявляет, что приложение разработано с учётом особенностей восприятия людей с ограниченными возможностями. Group Transcribe позволит в полной мере принимать участие в собраниях слабослышащим, людям с другими нарушениями слуха. Также приложение поможет тем, кто не является носителем языка, на котором говорят другие участники собрания. Такие люди смогут читать расшифровку и перевод реплик, обновляемые в режиме онлайн, на экране своего устройства.

Как и многие подобные сервисы, основанные на облачных вычислениях, приложение Microsoft не рекомендуется использовать во время конфиденциальных собраний, в ходе которых могут обсуждаться какие-то важные вопросы. В Group Transcribe присутствуют настройки конфиденциальности, с помощью которых организатор встречи может определить уровень защищённости собрания. Хотя Microsoft не сохраняет расшифровки собраний, они продолжают храниться на устройствах участников бесед. У пользователей также есть возможность разрешить приложению использовать записи бесед для улучшения сервиса.

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Рубрики: Новости Software, Приложения для iOS,
Теги: group transcribe, microsoft, ios
group transcribe, microsoft, ios
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