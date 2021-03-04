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Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался

SpaceX сегодня в ходе очередных высотных испытаний смогла впервые успешно приземлить прототип космического корабля Starship, что стало большим шагом в разработке сверхтяжёлой ракеты-носителя, предназначенной для запуска грузов и людей в миссии на Луну и Марс.

spaceflight.com

nasaspaceflight.com

Правда, через восемь минут после успешной и вполне мягкой посадки на испытательном комплексе в Бока-Чика (штат Техас, США) прототип взорвался. Причина взрыва на данный момент неизвестна, как и неизвестно, было ли уничтожение опытного образца случайным или преднамеренным.

nasaspaceflight.com

nasaspaceflight.com

Целью испытаний, напомним, был запуск прототипа на высоту до 10 километров. Сегодняшний полёт аппарата под номером SN10 был аналогичен предыдущим испытательным полётам предыдущих прототипов SN8 и SN9, которые запускались в декабре и феврале соответственно. Обе предыдущие ракеты выполнили поставленные разработчиками задачи, включая аэродинамические испытания, последовательное отключение двигателей и переворот для ориентирования при посадке, но оба они взорвались от удара о землю при попытке сесть, не имея возможности замедлить полет в достаточной мере.

Как и в случае предыдущих испытаний, основной задачей полёта SN10 было не достижение максимальной высоты, а испытание ключевых систем ракеты. Она взлетала на всех трёх двигателях Raptor и затем по одному отключала их по мере достижения верхней точки траектории. Затем SN10 выполнила манёвр переворота в горизонтальное положение для управляемого спуска при помощи аэродинамических рулей при свободном падении в атмосфере. В финальной части испытаний ракета была возвращена в вертикальное положение, включила торможение двигателями и мягко приземлилась.

Стоит отметить, что SN10 смогла стартовать лишь со второй попытки. При первом запуске двигатели ракеты были остановлены компьютером через секунду после включения. Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объяснил это неверными настройками по тяге. Тем не менее, специалисты SpaceX смогли оперативно исправить ситуацию и спустя два часа осуществить повторный запуск.

Своей радостью по поводу успешной посадки в твиттере поделился Илон Маск.

Как указывает сама SpaceX, главной целью испытаний прототипа был сбор данных по управлению аппаратом во время повторного входа в атмосферу. Эта задача была успешно выполнена, несмотря на фееричный взрыв ракеты через несколько минут после мягкой посадки.

Starship — один из двух ключевых проектов, которым в настоящее время занимается SpaceX (второй — это спутниковая программа Starlink). Как ранее говорил Илон Маск, программа разработки этого космического корабля оценивается в сумму порядка $5 млрд. Он по-прежнему уверен, что Starship будет «достаточно безопасен для перевозки людей к 2023 году». И это — амбициозная цель, учитывая, что компания приступила к разработке и серьёзным испытаниям ракеты лишь в начале 2019 года.

Но похоже, что график Маска многими воспринимается довольно серьёзно. Например, японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) заплатил за полет на Starship вокруг Луны в 2023 году. Во вторник Маэдзава объявил о том, что приглашает восемь человек присоединиться к своей гражданской миссии, которая станет шестидневным путешествием до Луны и обратно.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, starship
spacex, starship
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