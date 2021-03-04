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Рынок смартфонов EMEA показал худшие результаты за шесть лет

Статистика, собранная компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что рынок смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в прошлом году сократился и в штуках, и в деньгах.

Аналитики отмечают, что из-за пандемии рассматриваемая отрасль показала худший результат за последние шесть лет. Так, поставки умных сотовых аппаратов в штуках сократились по сравнению с 2019-м на 4,2 % — с 360,4 млн до 345,2 млн единиц. Результат в деньгах составил $110 млрд, что на 4,6 % меньше по сравнению с предыдущим годом.

Если рассматривать только рынок Европы, то отгрузки в штучном исчислении упали на 4,9 % — до 195,2 млн единиц. В деньгах объём рынка сократился на 3,0 %, составив $82,4 млрд.

По итогам 2020-го крупнейшим игроком рынка смартфонов в регионе ЕМЕА стал южнокорейский гигант Samsung с долей в 28,9 %. На втором месте находится Apple — 15,4 %. «Бронза» досталась Transsion (бренды iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile) с результатом в 13,6 %.

На четвёртом месте оказалась китайская Huawei, удерживающая 12,7 %. Далее идёт Xiaomi с долей в 11,9 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, emea, idc, аналитика, анализ рынка
смартфоны, emea, idc, аналитика, анализ рынка
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