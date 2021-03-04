Parler снова подал в суд на Amazon — компания стремится получить компенсацию за «попытку уничтожения её бизнеса»

Соцсеть Parler снова подала иск против Amazon. На этот раз компания обвинила владельца хостинга в попытке уничтожения бизнеса и потребовала возмещения ущерба. Об этом пишет Reuters.

Компания потребовала нового разбирательства в суде штата. Это случилось после того, как отозвала антимонопольный иск из окружного суда. Причины такого решения неизвестны.

Иск включает возмещение убытков, которые платформа понесла в результате смены хостинга. Утверждается, что из-за этого компания потеряла десятки миллионов пользователей и сотни миллионов долларов дохода от рекламы. Соцсеть также обвинила Amazon в неконкурентном поведении, заявив, её отключили от серверов в интересах нового клиента в лице Twitter.

В Amazon назвали новые претензии Parler беспочвенными, подчеркнув, что они предоставляют свои услуги клиентам всего политического спектра.

Конфликт между сторонами начался в начале января, когда Amazon отказала Parler в услугах хостинга. Причиной стало размещение агрессивного контента и призывов к насилию, что нарушало правила AWS. В ответ соцсеть подала иск с требованием возобновить обслуживание и восстановить работу сервиса. Судья отклонил претензии Parler, назвав обвинения шаткими.

Соцсеть возобновила работу более чем через месяц. Теперь компания пользуется услугами хостинга SkySilk. Пользователи платформы лишились всех фотографий и истории сообщений. Вероятно, компания не успела сделать резервные копии данных.