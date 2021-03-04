3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиParler снова подал в суд на Amazon — ком...
Новости Software

Parler снова подал в суд на Amazon — компания стремится получить компенсацию за «попытку уничтожения её бизнеса»

Соцсеть Parler снова подала иск против Amazon. На этот раз компания обвинила владельца хостинга в попытке уничтожения бизнеса и потребовала возмещения ущерба. Об этом пишет Reuters.

VTimes

VTimes

Компания потребовала нового разбирательства в суде штата. Это случилось после того, как отозвала антимонопольный иск из окружного суда. Причины такого решения неизвестны.

Иск включает возмещение убытков, которые платформа понесла в результате смены хостинга. Утверждается, что из-за этого компания потеряла десятки миллионов пользователей и сотни миллионов долларов дохода от рекламы. Соцсеть также обвинила Amazon в неконкурентном поведении, заявив, её отключили от серверов в интересах нового клиента в лице Twitter.

В Amazon назвали новые претензии Parler беспочвенными, подчеркнув, что они предоставляют свои услуги клиентам всего политического спектра.

Конфликт между сторонами начался в начале января, когда Amazon отказала Parler в услугах хостинга. Причиной стало размещение агрессивного контента и призывов к насилию, что нарушало правила AWS. В ответ соцсеть подала иск с требованием возобновить обслуживание и восстановить работу сервиса. Судья отклонил претензии Parler, назвав обвинения шаткими.

Соцсеть возобновила работу более чем через месяц. Теперь компания пользуется услугами хостинга SkySilk. Пользователи платформы лишились всех фотографий и истории сообщений. Вероятно, компания не успела сделать резервные копии данных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Parler отозвала иск против Amazon, прекратившей оказывать ей услуги хостинга
Amazon запустила облачный игровой сервис Luna, но только для пользователей Fire TV
Соцсеть Parler возобновила работу под руководством нового гендиректора. Сервис был отключён более месяца
Эксперты Citi убеждены, что биткоин находится на пути к превращению в мировую резервную валюту
Рынок криптовалют обрушился за последние сутки на 14 %
Европейцы создадут цифрового двойника Земли с разрешением 1 километр
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: parler, amazon, судебное разбирательство
parler, amazon, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 190
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 153
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 101
Компьютер месяца — март 2021 года 98

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Microsoft начала тестирование обновлённого новостного виджета в Windows 10 13 мин.
DLP-система Zecurion 11 получила обновлённый интерфейс и расширенные функциональные возможности 46 мин.
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки 49 мин.
В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков 52 мин.
Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки 56 мин.
Слухи: Capcom начала разработку Resident Evil 9 ещё в конце 2018 года 2 ч.
Даты релиза и 10 минут геймплея VR-хоррора Wraith: The Oblivion — Afterlife во вселенной «Мира Тьмы» 2 ч.
Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок 2 ч.
Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии 3 ч.
Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото 3 ч.
Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах 30 мин.
Японские астрономы приблизились к предсказанию взрывов сверхновых 33 мин.
Equinix Metal предложит серверы со 128-ядерными ARM-процессорами Ampere Altra 42 мин.
СХД IBM Elastic Storage System 5000 обеспечивает ёмкость до 13,5 Пбайт 48 мин.
Sharkoon представила корпус Elite Shark CA300H с необычной фронтальной панелью и стеклянными боковыми панелями 53 мин.
Передовые техпроцессы позволили TSMC нарастить выручку с одной пластины до внушительных $1634 2 ч.
Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций 2 ч.
MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X 2 ч.
SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт 2 ч.
Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1» 3 ч.