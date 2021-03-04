Вогнутый игровой монитор MSI Optix MAG272CQP обладает поддержкой AMD FreeSync Premium и Night Vision

Компания MSI представила монитор Optix MAG272CQP для настольных систем игрового уровня: применена матрица VA вогнутой формы с диагональю 27 дюймов и радиусом кривизны 1500R. Такое исполнение, как отмечается, обеспечивает более полное погружение в виртуальное пространство.

Новинка соответствует формату WQHD: разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей. Яркость равна 300 кд/м2, контрастность — 3000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Панель обладает временем отклика в 1 мс (MPRT) и частотой обновления 165 Гц. Технология AMD FreeSync Premium помогает поднять плавность игрового процесса, устранив эффект разрыва кадра.

Преимущество над соперниками в виртуальном пространстве позволит получить система Night Vision, которая улучшает видимость тёмных участков изображения. За снижение нагрузки на глаза во время продолжительных игровых сеансов отвечают функции Anti-Flicker и Less Blue Light.

Предусмотрены интерфейс DP 1.2, два разъёма HDMI 2.0, концентратор USB 3.2. Gen1, порт USB Type-C, стандартное аудиогнездо. Подставка допускает регулировку угла наклона экрана и высоты по отношению к поверхности стола.