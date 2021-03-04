Minute of Islands лишилась даты выпуска за две недели до запланированного релиза

Издательство Mixtvision и студия-разработчик Fizbin в официальном микроблоге своего платформера с элементами головоломки Minute of Islands объявили о переносе игры на более поздний срок.

Напомним, Minute of Islands обзавелась конкретной датой выхода лишь в начале февраля: до недавнего времени проект планировали выпустить 18 марта текущего года, однако в Fizbin столкнулись с неожиданным препятствием.

Как стало известно, на последнем этапе тестирования Minute of Islands разработчики обнаружили «крупные технические проблемы», которые требуют немедленного и безотлагательного внимания команды.

We all know (especially after one year of a global pandemic) that things don’t always go according to plan. As much as we had hoped and intended to bring Minute of Islands to stores on March 18, some significant last-minute issues appeared during our last round of testing. (1/3) pic.twitter.com/SQSiBtndLl — Minute of Islands (@MinuteofIslands) March 3, 2021

В связи с этим Fizbin решила отложить релиз Minute of Islands для всех целевых платформ. Новые сроки поступления игры в продажу не называются — сначала авторы хотят разобраться с возникшими багами.

«Можете не сомневаться, дополнительное время будет потрачено в ваших интересах. Мы ценим ваше терпение и надеемся, что вы останетесь с нами и продолжите ждать премьеру Minute of Islands с таким же энтузиазмом, как и мы», — поделилась Fizbin.

В Minute of Islands игрокам достаётся роль девушки-механика Мо. Героине необходимо поддерживать в рабочем состоянии механизмы, построенные некогда населявшими мир гигантами, иначе «почти забытая угроза поглотит всё».

Minute of Islands создаётся для PC (Steam, GOG), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Опробовать проект лично можно было в рамках февральского «Фестиваля игр Steam».