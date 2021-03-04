Бывшая студия-разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 прокомментировала недавние увольнения

Американская студия Hardsuit Labs по запросу портала Games Industry подтвердила и прокомментировала недавнюю волну увольнений, а также обмолвилась о находящихся в разработке проектах.

Напомним, в начале недели о потере работы сообщили сразу несколько уже экс-сотрудников Hardsuit Labs. Сильнее всего пострадал повествовательный отдел — его сократили полностью.

Hardsuit Labs не стала называть число затронутых мерой служащих, но призналась, что «не смогла обеспечить работой небольшую группу людей», с которыми пришлось расстаться.

«Это решение далось нелегко и было принято только после того, как мы почувствовали, что исчерпали все возможные способы избежать увольнений», — сообщила журналистам Hardsuit Labs.

Лишившиеся основного источника заработка сотрудники без помощи бывшего начальства не останутся: Hardsuit Labs планирует дать экс-работникам «новые возможности» в дружественных студиях и компаниях-партнёрах.

Несмотря на сокращения, жизнь на месте не стоит: «Hardsuit Labs продолжает двигаться вперёд» и в настоящее время занимается сразу «несколькими неанонсированными проектами».

Увольнения стали результатом отстранения Hardsuit Labs от производства амбициозного вампирского боевика Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Из-за смены разработчиков игра задержится и не выйдет в текущем году.