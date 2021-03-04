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Acer исходит из того, что дефицит компонентов сохранится на протяжении всего года

Производители персональных компьютеров в условиях дефицита комплектующих вынуждены постоянно отодвигать прогнозируемые сроки нормализации ситуации. Если HP Inc. и Dell теперь упоминают третий квартал в данном контексте, то Acer не видит перспектив на протяжении всего текущего года. Впрочем, рынок ПК всё равно вырастет по итогам года, как считает этот производитель.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Комментариями генерального директора Acer Джейсона Ченя (Jason Chen) поделился ресурс Nikkei Asian Review. По его словам, уникальность сложившейся ситуации заключается в том, что спрос на компоненты растёт во многих отраслях одновременно, и это затрудняет прогнозирование поставок. Сам по себе высокий спрос является благоприятным фактором для Acer, поскольку компания рассчитывает по итогам года увеличить объёмы поставок.

Основная проблема сейчас заключается в том, что для производства ноутбуков и компьютеров не хватает «копеечных» элементов, а не каких-то дорогих и сложных комплектующих. Дефицит сохранится до конца года, как считают в Acer. Он усугубляется тем, что логистическая система тоже не справляется с возросшим спросом.

Четвёртый по величине поставщик ЖК-панелей для мобильных устройств и компьютеров, компания Innolux, тоже не справляется с возросшим спросом. Если ранее микросхему драйвера для дисплеев приходилось ждать четыре месяца, то теперь сроки поставки превышают шесть месяцев, и это тормозит весь бизнес. Innolux также вынуждена подстраховываться с водоснабжением производства, которое сейчас на Тайване стало проблемой.

Представители ассоциации SEMI поясняет, что отрасль столкнулась с цепной реакцией, усугубляющей дефицит. Сейчас даже сложно получить производственное оборудование в нужных количествах, поэтому желающие увеличить объёмы выпуска продукции компании порой не могут ничего предпринять.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: acer, innolux, oem, дефицит, аналитика
acer, innolux, oem, дефицит, аналитика
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