Acer исходит из того, что дефицит компонентов сохранится на протяжении всего года

Производители персональных компьютеров в условиях дефицита комплектующих вынуждены постоянно отодвигать прогнозируемые сроки нормализации ситуации. Если HP Inc. и Dell теперь упоминают третий квартал в данном контексте, то Acer не видит перспектив на протяжении всего текущего года. Впрочем, рынок ПК всё равно вырастет по итогам года, как считает этот производитель.

Комментариями генерального директора Acer Джейсона Ченя (Jason Chen) поделился ресурс Nikkei Asian Review. По его словам, уникальность сложившейся ситуации заключается в том, что спрос на компоненты растёт во многих отраслях одновременно, и это затрудняет прогнозирование поставок. Сам по себе высокий спрос является благоприятным фактором для Acer, поскольку компания рассчитывает по итогам года увеличить объёмы поставок.

Основная проблема сейчас заключается в том, что для производства ноутбуков и компьютеров не хватает «копеечных» элементов, а не каких-то дорогих и сложных комплектующих. Дефицит сохранится до конца года, как считают в Acer. Он усугубляется тем, что логистическая система тоже не справляется с возросшим спросом.

Четвёртый по величине поставщик ЖК-панелей для мобильных устройств и компьютеров, компания Innolux, тоже не справляется с возросшим спросом. Если ранее микросхему драйвера для дисплеев приходилось ждать четыре месяца, то теперь сроки поставки превышают шесть месяцев, и это тормозит весь бизнес. Innolux также вынуждена подстраховываться с водоснабжением производства, которое сейчас на Тайване стало проблемой.

Представители ассоциации SEMI поясняет, что отрасль столкнулась с цепной реакцией, усугубляющей дефицит. Сейчас даже сложно получить производственное оборудование в нужных количествах, поэтому желающие увеличить объёмы выпуска продукции компании порой не могут ничего предпринять.