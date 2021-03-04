Издатель The Sinking City отверг обвинения разработчиков во взломе игры

Французское издательство Nacon на своём официальном сайте опубликовало заявление в связи со сложившейся ситуацией вокруг психологического детектива The Sinking City и утверждениями разработчиков игры — студии Frogwares.

Напомним, в начале марта Frogwares обвинила Nacon во взломе The Sinking City и публикации в Steam её пиратской версии, после чего добилась удаления проекта из магазина Valve с помощью DMCA-жалобы.

Во французском издательстве выдвинутые студией обвинения назвали необоснованными, потому что Nacon «по контракту является эксклюзивным дистрибьютором The Sinking City в Steam».

Frogwares также отказывалась способствовать возвращению The Sinking City в сервис Valve, что, согласно условиям сделки, оставляет за Nacon право передать адаптацию игры третьей стороне.

Nacon же The Sinking City в Steam всё-таки вернула и даже не стала лишать Frogwares законных выплат, которые студия могла бы получить с продаж психологического детектива на площадке.

В издательстве выразили сожаление в связи с возникшим конфликтом (и особенно требованием Frogwares удалить The Sinking City из Steam), который пытались всеми возможными способами избежать.

Кроме того, Nacon не постеснялась напомнить Frogwares о вложенных в игру инвестициях в размере €10 млн, а также безуспешных (из-за решений парижского суда) попытках разработчиков аннулировать контракт.

Nacon оставила за собой право подать на Frogwares в суд за её «агрессивные и предвзятые» высказывания, а также заявила, что все вынесенные по делу решения до сих пор были в пользу именно издательства.

Разбирательства между Frogwares и Nacon начались в августе 2020 года и стали причиной периодических исчезновений The Sinking City из продажи на разных платформах. Включая недавний случай, игра успела пропасть из Steam уже трижды.