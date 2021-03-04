Не более 15 % владельцев графических решений NVIDIA GeForce имеют доступ к трассировке лучей

С наступлением марта NVIDIA не только увеличила активность на мероприятиях для инвесторов, но и обновила свою презентацию для них, включив в документ статистику минувшего фискального года. В этой презентации неоднократно упоминается о том, что 85 % пользовательской базы GeForce нуждается в переходе на аппаратные решения с трассировкой лучей.

NVIDIA оценивает количество видеокарт семейства GeForce в настольных системах примерно в 200 млн экземпляров, ещё около 50 млн приходится на мобильные решения в ноутбуках. Из этого количества к серии RTX можно отнести не более 15 % графических процессоров, находящихся в эксплуатации. Как считают представители компании, потенциал модернизации парка велик, поскольку на продукты с поддержкой трассировки лучей рано или поздно перейдут и оставшиеся 85 %, плюс общая численность любителей игр будет расти.

Первый квартал присутствия видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 на рынке, по оценкам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), принёс увеличение объёмов поставок на 40 % в последовательном сравнении, и это ещё с учётом серьёзного дефицита видеокарт, а также достаточно высоких цен. Данный пример внушает представителям NVIDIA мысль, что архитектура Ampere находится в самом начале своего долгого и успешного рыночного пути.

В отношении сегмента ноутбуков надежды руководства компании ещё выше. По словам Колетт Кресс, ноутбуки сейчас являются самой активно растущей игровой платформой. За семь лет объём рынка вырос в семь раз. Прошлый квартал ознаменовал уже двенадцатый по счёту период увеличения объёмов продаж на двузначное количество процентов. Примерно 95 % эксплуатируемых ноутбуков с графическими решениями GeForce отстают по производительности от современных игровых консолей. При этом ноутбук на базе GeForce RTX 3060 на 30 % быстрее той же Sony PlayStation 5, как считают в NVIDIA, поэтому потенциал модернизации парка игровых ноутбуков тоже велик.