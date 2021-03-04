Представлены беспроводные наушники Vivo Neckband со временем работы до 18 часов

Компания Vivo анонсировала беспроводные наушники Neckband, выполненные в виде ожерелья для ношения на шее. В продажу новинка поступит на следующей неделе — 11 марта.

Устройство наделено 11,2-миллиметровыми излучателями, обеспечивающими качественный чистый звук. Для обмена данными с мобильным устройством служит связь Bluetooth 5.0.

Отмечается, что наушники обеспечивают небольшую задержку при передаче сигнала — 80 мс. Благодаря этому они подходят для игр. Реализована защита от влаги и пота по стандарту IPX4.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 129 мА·ч: его заряда хватит на 18 часов прослушивания музыки (при уровне громкости в 50 %) или на 12 часов телефонных разговоров. Быстрая подзарядка в течение 10 минут через разъём USB Type-C обеспечит пять часов воспроизведения музыки.

На ожерелье располагаются органы управления для регулировки уровня громкости, переключения треков, приёма/отклонения телефонных вызовов и взаимодействия с голосовым ассистентом. Весит устройство всего 24 грамма.

Беспроводные наушники Vivo Neckband будут доступны в сером, чёрном и синем вариантах цветового исполнения по цене около 45 долларов США.