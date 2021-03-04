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Мировое древо, зелёный человек и боссы не на своих местах: блогер рассказал, что происходит в утёкшем трейлере Elden Ring

Китайский блогер Longqi Bangbangtang, в декабре 2020 года опубликовавший неизвестные концепт-арты Elden Ring, поделился информацией насчёт попавшего недавно в Сеть трейлера игры.

Напомним, в начале недели в Интернет просочилось почти две минуты кадров из Elden Ring. При этом, судя по всему, ролик не предназначался для публичного показа, так как не отражает актуальное состояние проекта.

По словам журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), трейлер был сделан в 2020-м, а Longqi Bangbangtang уточнил: речь идёт либо о начале того года, либо о конце 2019-го.

Мелькавшее в ролике (см. скриншот выше) мировое древо, если верить блогеру, выполняет иную функцию, нежели в недавней God of War, и не соединяет части мира в единое целое.

Присутствующий в трейлере голос рассказчика якобы принадлежит неигровому персонажу, которого озвучивает актёр дубляжа Лоскутика (Patches) из предыдущих проектов From Software.

По неподтверждённой информации, в Elden Ring будет открытый мир с королевствами. В ролике показано несколько: с замком в начале видео, «снежной сценой» ближе к концу и мировым древом.

В эпизоде, где два гиганта тянут за собой карету, Longqi Bangbangtang углядел параллель с зелёным человеком — легендарным существом, в средневековой Европе символизировавшим перерождение.

Ибраитас в трейлере Project Beast почему-то находится в главном соборе

Ибраитас в трейлере Project Beast почему-то находится в главном соборе

Блогер также предположил, что показанные в трейлере боссы к релизу Elden Ring могут переместиться в другие локации, но измениться внешне не должны: по крайней мере, так было с Ибраитас из Bloodborne.

Elden Ring создаётся для PC, PS4 и Xbox One. Информаторы Video Games Chronicle сообщили, что вероятность релиза игры в текущем году крайне мала, однако Longqi Bangbangtang утверждает обратное.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: elden ring, from software, bandai namco entertainment
elden ring, from software, bandai namco entertainment
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