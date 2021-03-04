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Спутниковый интернет SpaceX Starlink может лишиться финансирования из-за провайдера спутникового ТВ Dish

Провайдер спутникового телевидения Dish Network борется против спутникового интернета SpaceX Starlink в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Dish пытается заблокировать предоставление SpaceX Starlink статуса телекоммуникационного оператора (ETC), который позволит последней получать финансирование FCC для организации широкополосного интернет-доступа в сельских районах США.

Getty Images | skegbydave

Getty Images | skegbydave

В поданной вчера заявке SpaceX говорилось, что безосновательная попытка Dish заблокировать финансирование послужит только задержке самого важного — подключения к Сети американского населения. В то время как Dish говорит, что у неё есть обоснованные опасения по поводу вмешательства в полосу 12 ГГц, SpaceX описала жалобу Dish в FCC как фальшивую заявку, которая является очередным примером злоупотреблений Dish комиссионными ресурсами в своих попытках изъять 12-ГГц полосу.

Спор связан с несколькими разбирательствами FCC, в том числе с петицией Starlink, требующей получения статуса полноценного телекоммуникационного оператора в соответствии с Законом о связи. SpaceX нуждается в этом юридическом статусе в некоторых штатах, где выиграла федеральное финансирование для развёртывания широкополосной связи в сельских и малонаселённых районах. Dish же попросила FCC отказать SpaceX в данном статусе на 12-ГГц диапазоне.

SpaceX предварительно получила $885,51 млн субсидий на 10 лет от Фонда сельских цифровых возможностей FCC (RDOF), но все ещё нуждается в окончательном одобрении FCC для получения статуса ETC и самого финансирования. В рамках субсидий SpaceX предстоит развернуть широкополосную связь в 642 925 домах и предприятиях в 35 штатах. Эти деньги частично бы покрыли расходы SpaceX на развёртывание своей низкоорбитальной спутниковой группировки, которая могла бы обслуживать сельские районы по всей территории США, а не только эти 642 925 точек. Некоторые лоббисты, представляющие мелких интернет-провайдеров, также возражали против финансирования SpaceX.

Dish является провайдером спутникового телевидения, а не домашнего Интернета, и она не участвовала в аукционе RDOF. Но Dish строит мобильную широкополосную сеть 5G, которая в конечном счёте может использовать спектр из диапазона 12 ГГц, который Dish уже задействует для спутникового телевидения. Поскольку SpaceX тоже использует частоты 12 ГГц, Dish утверждает, что беспокоится о помехах.

На прошлой неделе Dish подала петицию с просьбой FCC отклонить запрос SpaceX о статусе ETC в диапазоне 12,2–12,7 ГГц, заявив при этом, что не возражает против статуса ETC для SpaceX при работе в других диапазонах связи. «Статус ETC для Starlink в 12-ГГц диапазоне должен быть отклонён или отложен до решения проблемы помех в работе DBS [спутников прямого вещания], возникающих в этой полосе из-за предложенной SpaceX модификации её спутниковой системы, а также вопросов совместного использования, представленных в недавно инициированном комиссией регламенте 12 ГГц», — отметила Dish.

Как отмечается в петиции, SpaceX намерена летать на высоте вдвое ниже первоначально запланированной — 540–570 км вместо 1110–1325 км — и осуществлять передачу в США с половины угла возвышения. По словам компании, её исследование показало, что эти изменения нарушат работу спутников прямого вещания в 12-ГГц диапазоне. Dish сообщила в FCC, что планы SpaceX негативно повлияют на приём сигнала DBS потребителями, а модифицированная система Starlink выйдет за пределы ограничения мощности, которые установлены правилами Международного союза электросвязи и FCC. Другими словами, SpaceX не сможет использовать полосу 12 ГГц для выполнения своих обязательств RDOF, если такая служба будет мешать работе DBS.

В 2016 году коалиция под руководством Dish обратилась в FCC с просьбой разрешить мобильным службам 5G работать в диапазоне 12 ГГц. В январе 2021 года FCC опубликовала Уведомление о предлагаемом нормотворчестве, в котором запрашивалось мнение общественности о том, может ли Комиссия расширить распределение частот для наземной мобильной связи на диапазон 12 ГГц, не вызывая вредных помех для действующих лицензиатов. Теперь Dish хочет, чтобы FCC отложила любое решение о статусе ETC для Starlink до тех пор, пока это разбирательство не решит проблемы совместного использования спектра. SpaceX выступает против использования мобильных устройств в диапазоне 12 ГГц.

«Поскольку SpaceX использует полосу 12 ГГц для нисходящих каналов со спутников на потребительские терминалы, любые действия по снижению полезности полосы 12 ГГц в ближайшей перспективе нанесут прямой вред потребителям, — заявила компания в июне 2020 года. — Вдобавок любые теоретические наземные службы, предложенные в петиции 2016 года, в лучшем случае будут развёрнуты лишь через несколько лет, если вообще когда-либо будут развёрнуты».

В недавней заявке SpaceX говорится, что реальная цель Dish состоит в том, чтобы воспрепятствовать предоставлению статуса ETC и процессам RDOF в рамках более масштабных усилий Dish по борьбе с конкурентом и присвоению ценного спектра, уже используемого для обслуживания американских домов и предприятий.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос,
Теги: dish, spacex, starlink, fcc, спутниковый интернет
dish, spacex, starlink, fcc, спутниковый интернет
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