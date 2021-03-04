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Samsung установила рекорд скорости передачи в сети 5G — больше 5,2 Гбит/с

Компания Samsung Electronics объявила сегодня о прорыве в скорости передачи данных в сетях 5G. Новый уровень производительности составил внушительные 5,23 Гбит/с. Добиться этого показателя помогла новая технология сдвоенной работы оборудования базовых станций 5G и 4G — EN-DC. Компания заставила работать вместе протоколы и спектры обоих стандартов для обслуживания одного абонента.

Компания Samsung призывает использовать все имеющиеся у операторов ресурсы для обеспечения максимального качества обслуживания абонентов. Новая технология EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity) открывает путь к эксплуатации оборудования 4G (LTE) на благо владельцев устройств с поддержкой 5G. Это увеличивает покрытие и скорость передачи данных.

Демонстрацию работы технологии EN-DC компания провела в своей лаборатории в Корее. В качестве стенда использовалось штатное оборудование Samsung в виде радиомодулей 4G, радиостанции 5G (Compact Macro) и общего ядра 4G/5G, а приёмным устройством служил смартфон Samsung Galaxy S20+. В ходе эксперимента были объединены каналы 4G 40 МГц и 5G 800 МГц. Совместная работа протоколов позволила смартфону Samsung Galaxy S20+ установить соединение на скорости 5,23 Гбит/с, что, по словам компании, стало новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд в скорости связи Samsung установила в прошлом году, подняв скорость соединения до 4,3 Гбит/с, что почти в два раза больше, чем рекорд 2019 года. В будущем, по мере внедрения стандарта 5G с частотным спектром в миллиметровом диапазоне с частотами в десятки и сотни гигагерц, скорость передачи возрастёт ещё сильнее, но при этом совместная эксплуатация сетей 4G (LTE) и 5G позволяет использовать имеющийся задел для лучшего обслуживания абонентов прямо сейчас.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации,
Теги: samsung electronics, 5g, сотовая связь, рекорд, передача данных
samsung electronics, 5g, сотовая связь, рекорд, передача данных
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