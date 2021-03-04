Тайваньские власти заявили, что не боятся конкуренции с Китаем в полупроводниковой отрасли

По неофициальным данным, на ближайшую пятилетку власти КНР запланировали существенную мобилизацию ресурсов для совершения прорыва в сфере полупроводников, чтобы выйти на один уровень с мировыми лидерами. Представители Тайваня выражают уверенность, что остров сможет сохранить конкурентоспособность в этой сфере в краткосрочной перспективе.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) в интервью каналу CNBC заявила, что власти острова будут сохранять темпы развития полупроводниковой отрасли, и в ближайшее время его конкурентным позициям ничего не угрожает. TSMC, по словам тайваньской чиновницы, сохраняет конкурентоспособность на мировом уровне благодаря своим передовым техническим разработкам. На становление полупроводниковой промышленности на Тайване ушли десятилетия, а потому Китай не сможет достичь сопоставимого уровня развития в сжатые сроки.

В борьбе с дефицитом автомобильных компонентов, по словам госпожи Ван Мэй-хуа, тайваньские производители делают всё возможное и понимают, что оказывают поддержку не только автомобильной отрасли, но и всей мировой экономике, пострадавшей от пандемии. В период с августа по январь экспортная выручка тайваньских компаний непрерывно росла, чего никогда не случалось ранее. Рост наблюдается не только в сфере высоких технологий: станкостроение, кораблестроение, текстильная и химическая промышленность демонстрируют небывалый подъём.