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Huawei стала уделять больше внимания электромобилям, чтобы сгладить последствия санкций

За прошедшие годы Huawei зарекомендовала себя как активный участник автомобильной промышленности, представив несколько продуктов, помогающих сделать вождение более простым и увлекательным. И компания, как сообщается, собирается более интенсивно работать в этом секторе, стремясь сгладить негативные последствия ограничительных мер США в области смартфонов.

Недавно Huawei получила патент на литиевые аккумуляторы с увеличенным сроком службы. А теперь обнаружена ещё пара заявок CN112436747A и CN112436779A, поданных Huawei Technologies Co., Ltd. и озаглавленных «Система электропривода, трансмиссия и электромобиль».

Система электропривода подключена к блоку аккумуляторных батарей и включает в себя шину, бортовое зарядное устройство, трёхуровневую схему инвертора, схему преобразования постоянного тока и контроллер. Контроллер используется для управления первой и второй схемами преобразования. Разработанная система электропривода даёт экономию пространства и средств.

Хотя технические детали патентов вряд представляют большой интерес для широкого круга пользователей, не знакомых глубоко с устройством электромобилей, это говорит о стремлении Huawei задействовать свой высокий технический потенциал в других областях и, возможно, о ведении работ над собственным электромобилем.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: huawei, электромобиль, патент
huawei, электромобиль, патент
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