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Китай создаст новую ракету для недорогих массовых запусков малогабаритных спутников

Сегодня стало известно о новом космическом проекте Китая, который обеспечит массовые коммерческие запуски малогабаритных спутников. Новая ракета-носитель Цзелун-3 сможет доставлять на высоту до 500 км до 20 спутников общим весом 1,5 тонны по цене $10 тыс. за килограмм. Это в четыре раза больше по полезной нагрузке за один старт, чем предлагают существующие аналогичные ракеты. Спутники начнут отправлять в космос пачками.

Макет РН Цзелун-3 слева, справа — предшественники. Источник изображения:

Макет РН Цзелун-3 слева, справа — предшественники. Источник изображения: Handout

Современные китайские средства доставки небольших спутников на орбиту представлены твердотопливными ракетами-носителями Цзелун-1 (Jielong-1), Куайчжоу-1 (Kuaizhou-1) и Чанчжэн-11 (Long March-11). Первая может выводить на низкую околоземную орбиту 200 кг полезной нагрузки, вторая — 430 кг, а третья — 350 кг. У ракеты Цзелун-1 стоимость вывода в космос одного килограмма полезной нагрузки составляет $30 тыс., а у Куайчжоу-1 и Чанчжэн-11 примерно одинаковая и составляет около $10 тыс. за кг. Новая твердотопливная ракета Цзелун-3 (Jielong-3) будет намного больше каждой из них, что позволит за один раз выводить на орбиту до 500 км полезный вес до полутора тонн за те же $10 тыс. за килограмм.

Конкурирующие предложения в США — это ракета-носитель Minotaur IV с ценой $30 тыс. за кг и Electron с $23 тыс. за кг. Самую низкую стоимость запуска предлагает Falcon 9 компании SpaceX — всего $2720 за килограмм, но такие тяжеловесы часто не запускаются и к ним очередь. Разработка Цзелун-3 должна закрыть нишу массовых коммерческих запусков небольших космических аппаратов, спрос на которые будет расти стремительными темпами.

Разработку Цзелун-3 Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) начала в конце 2020 года. Первый запуск новой РН намечен на первую половину следующего года с морской платформы.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: ракета-носитель, китай, спутники, разработка
ракета-носитель, китай, спутники, разработка
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