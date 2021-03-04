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Журнал Edge распространил и сам же опроверг информацию о переносе Resident Evil Village на июнь

Портал TweakTown обратил внимание, что на страницах нового выпуска журнала Edge в качестве даты выхода хоррора Resident Evil Village значится не 7 мая текущего года, а 22 июня.

Полуторамесячная задержка релиза — не самое страшное, что может случиться с игрой в период пандемии COVID-19, поэтому потенциальная новость не показалась сообществу чем-то невозможным.

Несмотря на это, геймеры не исключили вероятность ошибки — в конце концов, видеоигровые журналы уже не раз были замечены в распространении недостоверной информации.

За разъяснением по поводу ситуации к официальному микроблогу Edge и продюсеру Resident Evil Village Питеру Фабиано (Peter Fabiano) обратился пользователь Twitter под псевдонимом Carabina360.

К счастью для фанатов серии, и Edge, и Фабиано подтвердили, что речь действительно идёт об оплошности: «Рады и одновременно боимся сообщить, что это ошибка печати. С виноватым уже соответствующим образом разобрались».

Таким образом, Resident Evil Village всё ещё планируется к выходу 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Владельцы игры на PS4 и Xbox One получат бесплатный апгрейд до версии для консоли нового поколения.

Напомним, в рамках вчерашней презентации видеокарты Radeon RX 6700 XT стало известно о том, что ПК-версия Resident Evil Village получит поддержку трассировки лучей и AMD FidelityFX.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil village, capcom
resident evil village, capcom
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