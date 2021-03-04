Китай намерен превратить утилизацию старых смартфонов в прибыльный бизнес

Когда-то Китай был мировой свалкой электроники, где тысячи мастерских разбирали старые компьютеры, чтобы извлечь материалы для вторичной переработки. Аналогичным образом ситуация складывается со старыми смартфонами, и их переработка обещает оказаться не только полезной для экологии, но и выгодной.

По данным экологической неправительственной организации Greenpeace East Asia, уровень утилизации смартфонов в Китае ниже 2 %, то есть только два из ста старых аппаратов утилизируются должным образом, а не выбрасываются на свалку или валяются по пыльным углам дома. И дело не только в отсутствии структур по переработке мелкой электроники. Смартфоны занимают мало места, дороги как память о недешёвой покупке или могут что-то хранить в своей памяти. Проще говоря, пользователи не стремятся от них избавиться.

В Китае пытаются переломить тенденцию выбрасывать или хранить старые аппараты. Во-первых, это обещает стать выгодным для перерабатывающих компаний. Во-вторых, такая «городская» добыча полезных ископаемых из электронного мусора обещает низкую себестоимость сырья, по сравнению с его добычи из руды. В-третьих, переработка вышедшей из строя или устаревшей электроники снижает загрязнение грунтовых вод и не грозит здоровью человека.

В Китае крупнейшей сетью по переработке смартфонов стал филиал сингапурской компании TES — TES China. Рабочие на заводах TES China в нескольких крупных городах Китая разбирают смартфоны на части, а химическое оборудование позволяет извлекать из плат и компонентов золото, медь и другие ценные металлы. Из 100 млн смартфонов, утверждают специалисты компании, удаётся извлечь свыше 120 кг золота с чистотой выше 99,9 %.

Недавно с шанхайским заводом TES China начала сотрудничать компания Huawei Technologies. Между утилизатором и производителем налаживается обратная связь, что даёт возможность Huawei проектировать смартфоны более удобные для утилизации, чем раньше. Например, компания начала отказываться от несъёмных аккумуляторов, отделение которых от плат нередко сопровождалась воспламенением батарей. Также партнёры ввели практику закрытой разборки смартфонов, что предотвращает кражи интеллектуальной собственности и утечку данных пользователей, которые могли остаться в памяти старых смартфонов.

Согласно прогнозу Greenpeace East Asia, к 2030 году стоимость ценных металлов, выбрасываемых в Китае с электроникой, достигнет $23,8 млрд. Эти деньги нужно просто подобрать.