Опубликованы свежие фотографии Марса с китайского зонда «Тяньвэнь-1»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) поделилось новыми снимками зонда «Тяньвэнь-1» с орбиты Марса. Фотографии опубликованы на сайте ведомства.

Чёрно-белые фотографии сделаны с высоты от 330 до 350 километров над поверхностью планеты. На них запечатлены кратеры, песчаные дюны и горные хребты планеты. На цветном снимке снят северный полюс Марса. Высота, с которой сделано последнее фото, не уточняется.

Зонд пробудет на орбите около трёх месяцев. После этого его посадят на поверхность в южной части планеты для запуска марсохода. Название последнего пока ещё не объявлено.

Вес марсохода составляет 240 килограмм. Он оснащён шестью колёсами, солнечными батареями и способен передвигаться со скоростью 200 метров в час. Также в него встроено шесть научных приборов, включая многоспектральную камеру, георадар, метеорологический датчик и другие. Он проработает на планете ещё около трёх месяцев.