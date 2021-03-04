ИИ-сглаживание AMD FidelityFX Super Resolution появится сразу на всех GPU RDNA, включая Xbox и PlayStation

Постепенно выясняется всё больше подробностей о своей технологии интеллектуального сглаживания на основе искусственного интеллекта FidelityFX. Часть из них рассказала сама AMD по время вчерашнего анонса Radeon RX 6700 XT, а некоторыми поделились сторонние источники.

Вчера компания AMD не углублялась в подробности о FidelityFX, но рассказала об усовершенствованной технологии Radeon Boost, которая повышает частоту кадров за счёт динамического уменьшения разрешения. Ожидается, что в сочетании с грядущей функцией FidelityFX Super Resolution это обеспечит достижение высокой производительности при минимальной потере качества исходного изображения.

Аналогичная FidelityFX функция Deep Learning Super Sampling (DLSS) от NVIDIA уже сейчас даёт явное преимущество графическим процессорам Ampere и Turing. Но путь к успеху был непростым. DLSS первого поколения требовала индивидуальных оптимизаций под игры и приводила к заметной потере деталей и размытию изображения. И только после выпуска DLSS 2.0 технология стала важным козырем NVIDIA. Значение суперсемплинга на основе ИИ растёт по мере того, как расширяется список игр, поддерживающих ресурсоёмкое реалистичное освещение. Некоторые игры вообще не могли бы обеспечить приемлемую частоту кадров с трассировкой лучей, если бы не DLSS.

Хотя AMD не подтвердила, когда её FidelityFX Super Resolution будет доступна, ведущий YouTube-канала Linus Tech Tips озвучил дополнительную информацию по этому поводу. Лайнус Себастьян (Linus Sebastian) утверждает, что AMD запустит технологию сразу для всех платформ с архитектурой RDNA. Он утверждает, что компания стремится сделать технологию кроссплатформенной. То есть она будет запущена одновременно на видеокартах Radeon RX и игровых консолях Xbox Series X и PlayStation 5. Неизвестно, откуда получена эта информация — возможно сведения были озвучены конфиденциально на брифинге перед мероприятием.

«Судя по всему, вместо того, чтобы спешить выпустить [FidelityFX Super Resolution] только на одной новой высококлассной карте, они хотят, чтобы она была кроссплатформенной во всех смыслах этого слова. Поэтому, на самом деле, они стремятся, чтобы технология заработала на всех их графических процессорах, включая те, что стоят внутри консолей, прежде чем спустить курок. Было бы неплохо, если бы она была готова уже к моменту выпуска видеокарт, но, как мы видели на примере DLSS 1.0 от NVIDIA по сравнению с DLSS 2.0, такой сценарий может быть даже к лучшему», — сообщил Линус Себастьян.

Предполагается, что реализация ИИ-сглаживания от AMD основана на API DirectML, части библиотеки Windows Machine Learning. Её можно использовать не только на ПК, но и легко перенести на Xbox. Однако неясно, как FidelityFX Super Resolution будет реализована на PlayStation 5. К счастью для AMD, обе консоли используют графические процессоры на основе RDNA, а для геймеров это может означать, что технология действительно будет отполирована для запуска на всех устройствах.

Хотя FidelityFX Super Resolution за счёт использования API DirectML должна работать на любых ускорителях, включая видеокарты NVIDIA GeForce, максимальная отдача будет наблюдаться всё же в видеокартах Radeon. А новейшие Radeon RX 6000 могут предоставить наилучший результат за счёт скоростного буфера Infinity Cache на 128 Мбайт. Алгоритмы на основе машинного обучения, как правило, требуют высокой пропускной способности памяти, и именно для этого создан данный кеш.