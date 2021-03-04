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Количество уникальных загрузок мобильной NieR Re[in]carnation превысило 10 млн — игра до сих пор доступна только в Японии

Издательство Square Enix и студия-разработчик Applibot в официальном микроблоге NieR Re[in]carnation рассказали о новом успехе своего условно-бесплатного мобильного приключения.

Как стало известно, за прошедшие с момента запуска в японском регионе две недели суммарное количество уникальных загрузок NieR Re[in]carnation в App Store и Play Маркет превысило 10 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 млн загрузок покорились NieR Re[in]carnation за три дня с момента премьеры, а 5 млн (предыдущее зафиксированное достижение) — менее чем за неделю.

У себя в микроблоге разработчики поблагодарили сообщество за помощь NieR Re[in]carnation во взятии новых вершин популярности и пообещали порадовать игроков подарками.

«Подготовка к празднованиям не поспевает за [количеством загрузок], которые набираются быстрее ожидаемого. Когда мы со всем управимся, обязательно вам сообщим», — заверили создатели NieR Re[in]carnation.

За создание NieR Re[in]carnation, как уже было сказано, отвечает японская студия Applibot (Blade XLord, Seven's Code), однако непосредственное участие в процессе принимали режиссёр Ёко Таро (Yoko Taro) и продюсер Ёсукэ Сайто (Yosuke Saito).

Пока NieR Re[in]carnation доступна только на территории Японии, но западный релиз тоже в планах — команда трудится над переводом игры на английский язык (включая дубляж) и устранением багов.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Приключение, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: nier re[in]carnation, applibot, square enix
nier re[in]carnation, applibot, square enix
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