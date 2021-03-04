MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X

Компания MSI представила пять вариантов графического ускорителя Radeon RX 6700 XT: две версии Gaming, две версии Mech 2X и одну карту в референсном дизайне от AMD. Все новинки получили относительно компактную двухвентиляторную систему охлаждения.

К сожалению, производитель не указывает рабочий частотный диапазон новинок. В любом случае варианты Radeon RX 6700 XT Gaming X и Radeon RX 6700 XT Mech OC смогут предложить заводской разгон графического процессора относительно эталонного варианта.

Версии Radeon RX 6700 XT Gaming и Gaming X оснащены системами охлаждения TWIN FROZR 8, в состав которой входят два вентилятора TORX FAN 4.0. Размеры карт составляют 279 × 131 × 58 мм.

Модели Radeon RX 6700 XT Mech 2X и Mech 2X OC используют более простые системы охлаждения с вентиляторами TORX FAN 3.0. Данные версии ещё более компактные, чем варианты Gaming. Размеры каждой видеокарты серии Mech 2X составляют 247 × 131 × 51 мм.

Все новинки оснащены двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Заметим, что у референсного варианта используется один 8- и один 6-контактный разъёмы. Производитель рекомендует использовать вместе с моделями Radeon RX 6700 XT блок питания мощностью 650 Вт. Между тем набор внешних видеоинтерфейсов у всех версий Radeon RX 6700 XT от MSI стандартный: один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4.

Как и другие видеокарты серии Radeon RX 6000, новая Radeon RX 6700 XT основывается на 7-нм архитектуре RDNA 2. В составе использованного здесь GPU Navi 22 имеется 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров), в эталонном виде работающих на частоте 2424 МГц (Game Clock). Значение частоты авторазгона может достигать 2581 МГц (Boost Clock). Новинка оснащена высокоскоростным Infinity Cache объёмом 96 Мбайт и 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. Эффективная частота видеопамяти, оснащённая 192-битной шиной, составляет 16 ГГц.