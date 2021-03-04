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MSI представила собственные версии Radeon RX 6700 XT в исполнениях Gaming и Mech 2X

Компания MSI представила пять вариантов графического ускорителя Radeon RX 6700 XT: две версии Gaming, две версии Mech 2X и одну карту в референсном дизайне от AMD. Все новинки получили относительно компактную двухвентиляторную систему охлаждения.

К сожалению, производитель не указывает рабочий частотный диапазон новинок. В любом случае варианты Radeon RX 6700 XT Gaming X и Radeon RX 6700 XT Mech OC смогут предложить заводской разгон графического процессора относительно эталонного варианта.

MSI Radeon RX 6700 XT Gaming

MSI Radeon RX 6700 XT Gaming

Версии Radeon RX 6700 XT Gaming и Gaming X оснащены системами охлаждения TWIN FROZR 8, в состав которой входят два вентилятора TORX FAN 4.0. Размеры карт составляют 279 × 131 × 58 мм.

Модели Radeon RX 6700 XT Mech 2X и Mech 2X OC используют более простые системы охлаждения с вентиляторами TORX FAN 3.0. Данные версии ещё более компактные, чем варианты Gaming. Размеры каждой видеокарты серии Mech 2X составляют 247 × 131 × 51 мм.

MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X

MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X

Все новинки оснащены двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Заметим, что у референсного варианта используется один 8- и один 6-контактный разъёмы. Производитель рекомендует использовать вместе с моделями Radeon RX 6700 XT блок питания мощностью 650 Вт. Между тем набор внешних видеоинтерфейсов у всех версий Radeon RX 6700 XT от MSI стандартный: один HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4.

Как и другие видеокарты серии Radeon RX 6000, новая Radeon RX 6700 XT основывается на 7-нм архитектуре RDNA 2. В составе использованного здесь GPU Navi 22 имеется 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров), в эталонном виде работающих на частоте 2424 МГц (Game Clock). Значение частоты авторазгона может достигать 2581 МГц (Boost Clock). Новинка оснащена высокоскоростным Infinity Cache объёмом 96 Мбайт и 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. Эффективная частота видеопамяти, оснащённая 192-битной шиной, составляет 16 ГГц.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, radeon rx 6700 xt, видеокарты
msi, radeon rx 6700 xt, видеокарты
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